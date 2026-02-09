Oito unidades do CRAS fortalecem vínculos comunitários em São Carlos

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) consolidou-se em São Carlos como o principal ponto de acesso às políticas públicas voltadas às famílias em situação de vulnerabilidade social. Com oito unidades distribuídas estrategicamente pelos bairros, o serviço vai além de atendimentos pontuais e atua como uma rede permanente de acolhimento, prevenção e fortalecimento dos vínculos comunitários, garantindo que os cidadãos conheçam e exerçam seus direitos.

Considerado a porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), o CRAS desempenha papel fundamental na proteção social básica. Diferente da visão limitada de que o espaço se resume à distribuição de benefícios eventuais, as unidades oferecem atendimento humanizado, realizado por equipes multidisciplinares compostas por assistentes sociais e psicólogos. O trabalho é voltado à orientação, ao acompanhamento familiar e à ampliação do acesso a políticas públicas nas áreas de saúde, educação e assistência social.

Entre os principais serviços desenvolvidos, destacam-se o PAIF – Proteção e Atendimento Integral à Família, que promove acompanhamento sistemático das famílias, prevenindo situações de risco e rupturas de vínculos; e o SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que atende crianças, adolescentes, jovens e idosos por meio de atividades artísticas, culturais e esportivas, incentivando a convivência comunitária e combatendo o isolamento social.

Outro serviço essencial oferecido em todas as unidades é o Cadastro Único (CadÚnico), ferramenta fundamental para o acesso a diversos benefícios federais e estaduais, como o Bolsa Família e a Tarifa Social de Energia Elétrica. A descentralização desse atendimento facilita o acesso da população, evitando deslocamentos longos e garantindo maior inclusão social.

Atualmente, o município conta com unidades do CRAS nos bairros Aracy, Itatiaia, Boa Vista, Santa Felícia, Jockey Clube, São Carlos 8, Santa Eudóxia e Centro, assegurando cobertura em diferentes regiões da cidade e reforçando o compromisso de que nenhuma família fique desamparada diante de situações de vulnerabilidade.

A secretária municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, Gisele Santucci, destaca a importância do serviço. “O CRAS é muito mais do que um espaço de atendimento. Ele representa a garantia de que nenhuma família em São Carlos ficará desamparada diante de situações de risco social”, afirmou.

Para mais informações sobre os documentos necessários para o CadÚnico ou para saber qual unidade atende cada bairro, os cidadãos podem entrar em contato pelo telefone (16) 3371-1122 ou procurar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, localizada na rua Conde do Pinhal, nº 2.190, Centro.

