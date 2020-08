Oito empresas protocolam propostas para construção do CEMEI de Água Vermelha

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Comissão Permanente de Licitações, realizou na última quinta-feira, dia 27 de agosto, em sessão pública, a abertura dos envelopes de documentação de oito empresas que protocolaram as propostas para a Concorrência Pública N° 03/2020 (Processo Administrativo Nº 28371/2019) para a construção de um Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) no distrito de Água Vermelha.

As empresas HS Lopes, Alpha Vitória, Luis Fabiano dos Santos, G&A Construção Civil, Fort, Construmart, K2 Construções e Umpler apresentaram os envelopes conforme previsto no Edital. Os envelopes recebidos foram rubricados e abertos com a documentação de habilitação exigida. Após análise da documentação apresentada, a Comissão de Licitação considerou que todos os licitantes atenderam ao exigido no Edital.

Diante da necessidade de avaliação da capacidade técnica dos licitantes, confrontando os atestados apresentados por eles com as exigências do Edital, a Comissão Permanente de Licitações decidiu encerrar esta primeira etapa do processo, encaminhando a documentação para avaliação da Secretaria Municipal de Obras Públicas. Somente após essa análise de capacidade técnica é que será divulgada a habilitação das empresas.

O valor previsto para a construção dessa unidade escolar é R$ 2.240.582,02. O CEMEI vai ter capacidade para atender 300 crianças de 0 a 5 anos. O padrão de construção é o determinado pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE).

