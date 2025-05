Oficina proporciona suporte para familiares e cuidadores de pessoas idosas

A oficina traz temas para o debate sugeridos pelos próprios cuidadores nas reuniões do ambulatório de Gerontologia - Crédito: Freepik

Em uma iniciativa conjunta, o Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e a Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAz), sub-regional São Carlos, realizarão a Oficina para Familiares e Cuidadores de Pessoas Idosas. A ação faz parte do projeto de extensão aprovado pela Pró Reitoria de Extensão e busca proporcionar conhecimento e suporte para aqueles que lidam com os desafios do envelhecimento.

A oficina ocorrerá, no dia 15/5 (quinta-feira), das 9 às 10 horas no auditório da Unidade de Saúde Escola (USE) da UFSCar, (Rodovia Washington Luis, km 235), com transmissão pelo YouTube (@OficinaParaFamiliareseCuidador).

As inscrições poderão ser feitas online no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqtK4ifL662oSKX2LoZwbm7WC0Yo9jefT0N9clAf_Lwhvudg/viewform

A oficina Oficina para Familiares e Cuidadores de Pessoas Idosas oferece emissão de certificados para todos os inscritos!

Sobre o Projeto

"A proposta é oferecer oficinas com informações sobre cuidados e auxílios nas formas de lidar com as dependências das pessoas idosas," explica Larissa Pires de Andrade, coordenadora do projeto. "Essa ação é uma continuidade de eventos ocorridos entre 2015 e 2022, com o objetivo de proporcionar orientação continuada", esclarece.

“Essa parceria é fundamental, pois fortalece a luta por uma melhor assistência aos familiares de pessoas com demências, especialmente considerando que cerca de 8,5% da população idosa no Brasil convive com essa condição, totalizando aproximadamente 2,71 milhões de casos. Com um olhar multiprofissional, essencial para atender às complexas demandas da Doença de Alzheimer, essa iniciativa se torna ainda mais relevante diante da projeção de que, até 2050, o número de pessoas diagnosticadas com demência no país pode chegar a 5,6 milhões”, explica a terapeuta ocupacional e diretora Científica da ABRAZ São Carlos, Ana Claudia Trombella Barros.

Participação e Impacto

Com mais de 85 participantes na última edição, o projeto tem demonstrado crescimento e impacto significativo. "Observamos um aumento no interesse e na participação a cada edição," destaca Larissa. O evento também contribui para o ensino, envolvendo alunos de graduação e pós-graduação na organização e execução das oficinas, além de permitir a apresentação de projetos de pesquisa em andamento para a comunidade.

De acordo com a gerontóloga, professora, doutora do departamento de medicina da UFSCar, Ana Carolina Ottaviani, e especialista em Saúde Mental, além de fortalecer o vínculo entre universidade e comunidade, a oficina oferece informações valiosas que podem transformar a rotina de cuidado com a pessoa idosa. “Ao abordar temas relevantes de forma acessível, o evento contribui para que familiares e cuidadores se sintam mais preparados e confiantes, refletindo diretamente na qualidade do cuidado prestado”, detalha.

Conteúdo das Oficinas

As oficinas abordarão temas como envelhecimento, estratégias de cuidados e intervenções profissionais, destacando a importância de cuidadores e familiares também cuidarem de si mesmos. As palestras serão ministradas pela equipe do Laboratório de Pesquisa e Saúde do Idoso da UFSCar, com a participação do médico geriatra, Gustavo Munno, da diretoria da ABRAz São Carlos, de forma a contemplar temas sugeridos pelos próprios cuidadores.

Parceria e Apoio

A atividade é realizada em parceria com a Associação Brasileira de Alzheimer, da cidade de São Carlos-SP. Esta extensão é voltada para a promoção de conhecimento respaldado por literatura científica, alinhada às diretrizes do Ministério da Saúde para a oferta de conteúdos essenciais sobre as diferentes dimensões da vida da pessoa idosa.

Para mais informações sobre o projeto e as oficinas, entre em contato com o Departamento de Fisioterapia da UFSCar, telefone fixo: (16) 3351-8704, e-mail: oficinacuidadores@ufscar.br e, Instagram: @oficinacuidadores/lapesi_ufscar.

