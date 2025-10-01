Oficina gratuita de fotografia explora 168 anos do centro de São Carlos

A Biblioteca Pública Municipal Amadeu Amaral promoverá, nos dias 13, 20 e 27 de outubro, a oficina gratuita de fotografia “Reconhecendo territórios, criando olhares e narrativas através da fotografia”.

Nesta edição, o tema será uma exploração visual do centro de São Carlos, em comemoração aos 168 anos de história da região central da cidade.

As atividades serão ministradas pelo fotógrafo Diogo Mar e acontecerão em três encontros, sempre à tarde, das 14h às 15h30.

A participação é gratuita e as inscrições já estão abertas. Os interessados podem se inscrever diretamente na Biblioteca, localizada na Rua São Joaquim, 735, Centro, ou pelo telefone (16) 3374-4144.

