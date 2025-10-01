(16) 99963-6036
quarta, 01 de outubro de 2025
Cidade

Oficina gratuita de fotografia explora 168 anos do centro de São Carlos

01 Out 2025 - 05h42Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Oficina gratuita de fotografia explora 168 anos do centro de São Carlos -

A Biblioteca Pública Municipal Amadeu Amaral promoverá, nos dias 13, 20 e 27 de outubro, a oficina gratuita de fotografia “Reconhecendo territórios, criando olhares e narrativas através da fotografia”.

Nesta edição, o tema será uma exploração visual do centro de São Carlos, em comemoração aos 168 anos de história da região central da cidade.

As atividades serão ministradas pelo fotógrafo Diogo Mar e acontecerão em três encontros, sempre à tarde, das 14h às 15h30.

A participação é gratuita e as inscrições já estão abertas. Os interessados podem se inscrever diretamente na Biblioteca, localizada na Rua São Joaquim, 735, Centro, ou pelo telefone (16) 3374-4144.

Leia Também

IFSP abre inscrições para pós-graduação gratuita em Educação
30 vagas21h05 - 30 Set 2025

IFSP abre inscrições para pós-graduação gratuita em Educação

FESC abre inscrições para curso gratuito de Assistente de Tecnologia da Informação
Cidade20h14 - 30 Set 2025

FESC abre inscrições para curso gratuito de Assistente de Tecnologia da Informação

Equipe da Santa Casa promove ação especial com paciente internado há 150 dias
Cidade17h57 - 30 Set 2025

Equipe da Santa Casa promove ação especial com paciente internado há 150 dias

São Carlos registra somente 28 casos de dengue na última semana
Boletim17h55 - 30 Set 2025

São Carlos registra somente 28 casos de dengue na última semana

Feira Popular do Livro chega a São Carlos com entrada gratuita
Cidade17h10 - 30 Set 2025

Feira Popular do Livro chega a São Carlos com entrada gratuita

Últimas Notícias