Odontólogo são-carlense faz depoimento emocionado; nova missão tem data marcada

José Luiz em um dos atendimentos: dedicação e nova missão já marcada

No período de 4 a 9 de março, uma missão são-carlense com nove profissionais liberais da área de saúde proporcionou 3.755 atendimentos às comunidades ribeirinhas da calha norte do Rio Amazonas, através de um projeto social elaborado pelo frei franciscano Joel e que foram executados no Barco Hospital Papa Francisco.

Estiveram presentes os odontólogos José Luiz Lopes Sanchez e Yeda Vieira; além dos médicos Laura Tavares (reumatologista), Marcos Aurélio Ogando (reumatologista e intensivista), Walter Konig (cirurgia pediátrica), Allan R. de Morais (gastrocirurgião), Luiz Alfredo Gonçalves Menegazzo (radiologia e diagnósticos por imagem), José Carlos Bonjorno Jr. (anestesista e intensivista) e Margarida Prado (oftalmologia).

Mas a ação solidária ficou com o gosto de “quero mais” e uma nova expedição começou a ser organizada e já tem data marcada para acontecer: será de 3 a 10 de março de 2021 e poderá ter a presença de mais profissionais, uma vez que um novo barco, mais amplo e confortável, está sendo construído para atender a comunidade da região norte do país que não possuem condições de um atendimento médico digno.

Caso um profissional médico desejar participar, basta entrar em contato pelo fone 17 99139-0781 que faz a captação de voluntários ou pelo site www.franciscanosnaprovidencia.org.br.

DEPOIMENTO EMOCIONADO

Já em São Carlos e no retorno aos trabalhos diários, o odontólogo José Luiz Sanchez, responsável pela iniciativa da missão são-carlense e que participou de duas edições da expedição, deixou seu depoimento após cumprir a jornada voluntária.

Emoção não faltou. Abaixo a íntegra:

“É muito difícil descrever o desfecho de uma missão dessas para quem nunca participou. É como tentar descrever o sabor de um alimento que não se parece com nada que comemos antes.

A primeira pergunta e questionamento é por que ir tão longe para fazer um trabalho voluntário se aqui também temos espaço para isso (que não deixamos de fazer também). A resposta está exatamente na pergunta; é tão longe que desanima qualquer um a ir, e infelizmente desanima até quem pode ser muito bem remunerado, mas não quer viver lá nas mesmas condições que esse povo.

Aqui na nossa cidade ou nosso estado se alguém está precisando de um médico, tem onde ir, pode ser UPA, UBS, Santa Casa, e independente dos problemas que sabemos que existem, podem até escolher onde ir. E ali não, principalmente na época seca onde muitas vias fluviais ficam intransitáveis. O povo tem que torcer para não ficar doente, porque simplesmente não tem como chegar a lugar nenhum. Muitos ainda morrem com apendicite, desidratação, complicações de parto, simplesmente por não tem a quem recorrer.

Então era muito comum eu atender uma criança, por exemplo, de 13 anos que nunca tinha ido ao dentista. Problemas dentários agravados com a ausência de saneamento, ausência de tratamento de água.

Eles então aprendem a conviver com a dor por 3, 4 anos ou mais, até encontrar algum dentista ou prático. Era triste dizer durante a missão a cada paciente, que o tratamento era limitado a só uma intervenção por pessoa, porém eles aceitavam e entendiam rapidamente que se eu tratasse dois problemas, outra pessoa na fila deixaria de ser atendida. E eles só estão lá conseguindo sobreviver exatamente por isso, pela força da união entre eles, por essa compaixão que um tem com o outro. Se um pai de família sai pra pescar e consegue pescar um pouco a mais que sua necessidade, ele leva, pois sabe que vai dar para alguém que não teve a mesma sorte, e assim eles acabam aprendendo a dividir o peixe, o dentista, o médico, o remédio da farmácia.

Essa sorte de poder pegar um peixe a mais e oferecer ao vizinho que não conseguiu o peixe, é a mesma coisa que nós como voluntários estamos fazendo.

Tive a sorte de ter nascido em uma família que se esforçou para me formar e numa cidade que me deu condições de estudar. Claro, existe sim muito empenho, suor, mas nascer é um ato totalmente regido pelo fator "sorte" (ou alguém consegue escolher onde vai nascer?).

E atender esse povo é poder devolver um pouco dessa nossa sorte com eles, mesmo nas limitações, no pouco tempo que temos com cada paciente, cada integrante lá fez a diferença para muitas pessoas. E se não bastasse, o resultado final, é que percebemos que recebemos muito mais do que doamos.

Além disso tive uma imensa sorte novamente em conseguir montar uma equipe médica e odontológica tão fantástica, humanizada e ciente da proporção e importância que tem esse projeto.

A experiência foi tão positiva para eles, que todos já confirmaram presença na próxima missão exatamente daqui a um ano: a 32ª Expedição do Barco Hospital Papa Francisco, que já vai contar com mais um barco que está sendo construído com mais espaço para atendimentos odontológicos e mais salas de procedimentos.

Nada disso seria possível com a excepcional equipe fixa de tripulantes, enfermeiros, técnicos e do grande Frei Joel no comando. Agradecimentos a Unimed São Carlos que doou 21 paramentos cirúrgicos ao BHPF. Agradecer ao também, por que não, voluntário Marcos Escrivani, do portal São Carlos Agora, que mesmo de longe mergulhou com a gente nessa aventura, participou do nosso grupo desde a montagem, e pôde acompanhar e se emocionar com as nossas atualizações diárias tão bem descritas por ele, com o único objetivo de divulgar e encorajar a que mais pessoas possam também reconhecer sua própria sorte e poder distribuir, um pouco que seja, para quem não teve. Paz e bem!”

