Ocorrências com pipas causam 76 interrupções na rede elétrica de São Carlos

Popular entre crianças e adolescentes em diversas regiões do Brasil, as pipas ganham o céu especialmente com a chegada das férias escolares. Porém, para que a diversão seja garantida, a CPFL Paulista, por meio da sua campanha Guardião da Vida, ressalta a importância de a brincadeira ser feita longe da rede elétrica. Além de prevenir acidentes, a orientação evita interrupções no fornecimento de energia. Ao longo de 2024, somente na região de São Carlos e Araraquara, o brinquedo foi responsável por 517 perturbações no sistema elétrico.

“A proximidade com a rede elétrica pode provocar choques fatais e interrupções de energia, por isso recomendamos procurar campos abertos, longe de equipamentos de energia e, em hipótese alguma, tentar resgatar pipas que ficaram presas na fiação”, afirma Raphael Campos, gerente de Saúde e Segurança da CPFL Energia.

Por esse motivo, a CPFL trabalha o tema ativamente com sua campanha Guardião da Vida, realizando, por exemplo, palestras para crianças e adolescentes de escolas do ensino público e particular em toda a sua área de concessão. Equipes da companhia visitam as instituições e levam, de forma lúdica e divertida, orientações sobre os perigos de soltar pipas próximas a redes elétricas.

Entre as mensagens da campanha, também está o alerta sobre o uso do cerol ou da chamada ‘linha chilena’. O material, por conduzir energia, ao ser utilizado nas linhas das pipas aumentam consideravelmente os riscos de choques, se tiverem contato com a rede de distribuição. “Além disso, o cerol também possui um potencial cortante, capaz de romper cabos de energia, provocando interrupções e ampliando a possibilidade de acidentes”, destaca Campos.

Caso a população se depare com fios partidos e caídos no chão, a recomendação é não se aproximar e entrar em contato com o serviço emergencial pelo telefone 0800 010 1010 (ligação gratuita). Se houver vítimas, Corpo de Bombeiros, SAMU ou outro órgão de socorro médico deve ser acionado imediatamente. Importante destacar que o uso do cero l ou ‘linha chilena’ é crime no Estado de São Paulo, de acordo com a Lei Estadual no. 12.192, de 2006.

Ocorrências de pipas na rede elétrica

Em toda a região de São Carlos e Araraquara, foram cerca de 517 ocorrências de falta de energia provocadas por pipas que atingiram a rede elétrica em 2024. A cidade de Araraquara possui o maior número de ocorrências registradas, com 164, seguida de São Carlos, com 76 casos computados.

Cidades 2024 Araraquara 164 São Carlos 76 Matão 58 Taquaritinga 50 Brotas 28 Ibitinga 25 Américo Brasiliense 21 Boa Esperança do Sul 17 Ibaté 13 Itápolis 13 Ribeirão Bonito 10 Dourado 9 Santa Lúcia 8 Fernando Prestes 5 Nova Europa 5 Santa Ernestina 4 Tabatinga 3 Descalvado 2 Gavião Peixoto 2 Rincão 2 Dobrada 1 Trabiju 1 Cândido Rodrigues 0 Motuca 0 TOTAL REGIONAL 2024 517

Abaixo, as dez principais dicas da CPFL Paulista para soltar pipas com segurança:

Solte pipas longe da rede elétrica, em locais onde não haja nenhum tipo de cabo de energia. Priorize espaços abertos, como praças, parques e campos de futebol, para brincar com elas. Evite empinar pipas em canteiros centrais de ruas, avenidas ou rodovias, onde há fluxo de veículos. Não use cerol ou a linha “chilena”, pois são proibidos pela Lei Estadual nº 12.192, de 2006. Evite também as “rabiolas”, já que elas podem enroscar nos fios elétricos, provocar desligamentos e causar choques, muitas vezes fatais. Não utilize papel alumínio na confecção da pipa, pois é um material perigoso que pode causar curtos-circuitos. Caso a pipa fique presa nos fios, não tente soltá-la. Jamais tente resgatar uma pipa utilizando canos, bambus ou laçar o brinquedo na rede elétrica com linhas, pois isso oferece sérios riscos à vida. Evite soltar pipas em dias de chuva, especialmente com raios, pois elas podem atuar como para-raios, conduzindo energia. Não empine pipas sobre lajes de casas. Além do risco de aproximação com a rede elétrica, uma distração pode levar a quedas perigosas.

Para mais orientações e dicas de segurança, acesse: https://guardiaodavida.com.br/ .

