Observatório do CDCC tem vagas abertas para visitas escolares monitoradas

CDCC São Carlos - Crédito: divulgação

O Observatório Dietrich Schiel, vinculado ao Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC) da USP em São Carlos, ainda dispõe de vagas para visitas escolares monitoradas durante o mês de outubro. A iniciativa é voltada a escolas públicas e particulares interessadas em proporcionar uma experiência educativa e interativa na área de astronomia.

As visitas são conduzidas por monitores treinados e têm como objetivo estimular o interesse científico de estudantes por meio da observação do céu, explicações sobre o sistema solar, telescópios e outros temas relacionados à astronomia. O ambiente é preparado para acolher os grupos de forma segura e dinâmica.

Horários disponíveis neste semestre:

Terças-feiras à noite: das 19h30 às 21h30

Quartas-feiras à tarde: das 14h00 às 16h00

Quintas-feiras à noite: das 19h30 às 21h30

A agenda para o mês de novembro será aberta a partir do dia 14 de outubro.

Como agendar

As escolas interessadas devem acessar o site oficial do Observatório para obter informações detalhadas sobre o funcionamento das visitas e os procedimentos para agendamento:

https://cdcc.usp.br/observatorio/visitas-3

Mais informações:

Telefone: (16) 3373-9191

