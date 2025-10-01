(16) 99963-6036
quarta, 01 de outubro de 2025
Cidade

Observatório do CDCC tem vagas abertas para visitas escolares monitoradas

01 Out 2025 - 16h44Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
CDCC São Carlos - Crédito: divulgaçãoCDCC São Carlos - Crédito: divulgação

O Observatório Dietrich Schiel, vinculado ao Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC) da USP em São Carlos, ainda dispõe de vagas para visitas escolares monitoradas durante o mês de outubro. A iniciativa é voltada a escolas públicas e particulares interessadas em proporcionar uma experiência educativa e interativa na área de astronomia.

As visitas são conduzidas por monitores treinados e têm como objetivo estimular o interesse científico de estudantes por meio da observação do céu, explicações sobre o sistema solar, telescópios e outros temas relacionados à astronomia. O ambiente é preparado para acolher os grupos de forma segura e dinâmica.

Horários disponíveis neste semestre:

  • Terças-feiras à noite: das 19h30 às 21h30

  • Quartas-feiras à tarde: das 14h00 às 16h00

  • Quintas-feiras à noite: das 19h30 às 21h30

A agenda para o mês de novembro será aberta a partir do dia 14 de outubro.

Como agendar
As escolas interessadas devem acessar o site oficial do Observatório para obter informações detalhadas sobre o funcionamento das visitas e os procedimentos para agendamento:
https://cdcc.usp.br/observatorio/visitas-3

Mais informações:
Telefone: (16) 3373-9191

Leia Também

Moradores do Santa Angelina relatam aumento de escorpiões em residências
Cidade14h53 - 01 Out 2025

Moradores do Santa Angelina relatam aumento de escorpiões em residências

Colégio Objetivo São Carlos é 1&ordm; lugar no ENEM 2024, segundo dados do INEP
Educação14h39 - 01 Out 2025

Colégio Objetivo São Carlos é 1º lugar no ENEM 2024, segundo dados do INEP

Dia das Crianças Solidário: ação arrecada brinquedos para a Casa da Infância Estrelas da Manhã
Cidade14h30 - 01 Out 2025

Dia das Crianças Solidário: ação arrecada brinquedos para a Casa da Infância Estrelas da Manhã

São Carlos é a 6ª melhor cidade do Brasil em qualidade de vida, revela IPS 2025
Desenvolvimento 13h14 - 01 Out 2025

São Carlos é a 6ª melhor cidade do Brasil em qualidade de vida, revela IPS 2025

Oficina gratuita de fotografia explora 168 anos do centro de São Carlos
Cidade05h42 - 01 Out 2025

Oficina gratuita de fotografia explora 168 anos do centro de São Carlos

Últimas Notícias