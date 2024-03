Observatório da USP realiza palestra sobre mulheres na ciência

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

Mulheres na Ciência é o tema da palestra que acontece às 19h do sábado, 9 de março, no Observatório Dietrich Schiel do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP). O evento é aberto ao público em geral e a participação é gratuita.

Sinopse da palestra - nesta Sessão Astronomia, a palestrante levará o público por uma jornada envolvente e interativa, em uma celebração ao mês da mulher. Ela contará a história de algumas mulheres cientistas do Brasil e do exterior. Além de mostrar suas conquistas, a palestrante promoverá um diálogo aberto e inspirador sobre o papel das mulheres na pesquisa científica e na comunidade acadêmica.

Palestrante - Hellen Pantoja Ferreira, da equipe do Observatório.

