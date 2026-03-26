ObservatÃ³rio da USP em SÃ£o Carlos abre inscriÃ§Ãµes para minicurso gratuito de Astronomia

O Observatório Dietrich Schiel, ligado ao Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP, está com inscrições abertas para o minicurso presencial “Introdução à Astronomia – Módulo 1”. A atividade é gratuita e voltada ao público em geral interessado em conhecer mais sobre o céu e os fenômenos astronômicos.

O curso faz parte de uma nova estrutura dividida em cinco módulos independentes, permitindo que os participantes escolham temas específicos ao longo do ano. Cada módulo conta com três aulas e oferece certificado para quem cumprir a frequência mínima exigida.

Conteúdo do módulo 1

Nesta primeira etapa, os participantes terão contato com temas fundamentais da astronomia, como:

Reconhecimento do céu, incluindo constelações e astros visíveis a olho nu;

Noções de astrometria e compreensão da esfera celeste;

Estudo das estações do ano sob diferentes perspectivas astronômicas.

Como serão as aulas

As aulas serão realizadas de forma presencial, com apoio de recursos multimídia e atividades práticas. Os alunos poderão utilizar telescópios, materiais didáticos e também o planetário do observatório, ampliando a experiência de aprendizado.

Datas e local

O minicurso será realizado entre os dias 10 e 24 de abril de 2026, sempre às sextas-feiras, das 19h às 21h, nas dependências do observatório, localizado no campus da Universidade de São Paulo, com acesso próximo à Avenida Dr. Carlos Botelho.

Inscrições

As inscrições seguem abertas até o dia 7 de abril de 2026 — ou até o preenchimento das 40 vagas disponíveis — e devem ser feitas pela plataforma Sympla.

Público-alvo e certificação

Podem participar pessoas a partir de 15 anos, sem necessidade de conhecimento prévio na área. O curso não é voltado especificamente para universitários, mas interessados de qualquer nível de escolaridade são bem-vindos.

Ao final, será concedido certificado emitido pelo CDCC/USP aos participantes que obtiverem pelo menos 75% de presença.

Próximos módulos

Além do módulo inicial, o programa completo inclui:

A Lua: fases, eclipses e marés;

Sistema Solar;

Estrelas;

Galáxias e o Universo.

O minicurso é ministrado pelo astrônomo André Luiz da Silva, integrante do Observatório Dietrich Schiel.

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