(16) 99963-6036
quinta, 26 de marÃ§o de 2026
Cidade

ObservatÃ³rio da USP em SÃ£o Carlos abre inscriÃ§Ãµes para minicurso gratuito de Astronomia

26 Mar 2026 - 16h10Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
ObservatÃ³rio da USP em SÃ£o Carlos abre inscriÃ§Ãµes para minicurso gratuito de Astronomia -

O Observatório Dietrich Schiel, ligado ao Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP, está com inscrições abertas para o minicurso presencial “Introdução à Astronomia – Módulo 1”. A atividade é gratuita e voltada ao público em geral interessado em conhecer mais sobre o céu e os fenômenos astronômicos.

O curso faz parte de uma nova estrutura dividida em cinco módulos independentes, permitindo que os participantes escolham temas específicos ao longo do ano. Cada módulo conta com três aulas e oferece certificado para quem cumprir a frequência mínima exigida.

Conteúdo do módulo 1

Nesta primeira etapa, os participantes terão contato com temas fundamentais da astronomia, como:

  • Reconhecimento do céu, incluindo constelações e astros visíveis a olho nu;
  • Noções de astrometria e compreensão da esfera celeste;
  • Estudo das estações do ano sob diferentes perspectivas astronômicas.

Como serão as aulas

As aulas serão realizadas de forma presencial, com apoio de recursos multimídia e atividades práticas. Os alunos poderão utilizar telescópios, materiais didáticos e também o planetário do observatório, ampliando a experiência de aprendizado.

Datas e local

O minicurso será realizado entre os dias 10 e 24 de abril de 2026, sempre às sextas-feiras, das 19h às 21h, nas dependências do observatório, localizado no campus da Universidade de São Paulo, com acesso próximo à Avenida Dr. Carlos Botelho.

Inscrições

As inscrições seguem abertas até o dia 7 de abril de 2026 — ou até o preenchimento das 40 vagas disponíveis — e devem ser feitas pela plataforma Sympla.

Público-alvo e certificação

Podem participar pessoas a partir de 15 anos, sem necessidade de conhecimento prévio na área. O curso não é voltado especificamente para universitários, mas interessados de qualquer nível de escolaridade são bem-vindos.

Ao final, será concedido certificado emitido pelo CDCC/USP aos participantes que obtiverem pelo menos 75% de presença.

Próximos módulos

Além do módulo inicial, o programa completo inclui:

  • A Lua: fases, eclipses e marés;
  • Sistema Solar;
  • Estrelas;
  • Galáxias e o Universo.

O minicurso é ministrado pelo astrônomo André Luiz da Silva, integrante do Observatório Dietrich Schiel.

Leia TambÃ©m

Prefeitura oferece vagas remanescentes em oficinas culturais no CEMAC e no CEU das Artes
Cidade17h20 - 26 Mar 2026

Prefeitura oferece vagas remanescentes em oficinas culturais no CEMAC e no CEU das Artes

Morador cobra melhorias em seguranÃ§a no pontilhÃ£o de acesso ao Jardim TangarÃ¡
Cidade16h48 - 26 Mar 2026

Morador cobra melhorias em seguranÃ§a no pontilhÃ£o de acesso ao Jardim TangarÃ¡

InterdiÃ§Ãµes na Av. LuÃ­s Augusto de Oliveira continuam nesta quinta e sexta, tambÃ©m Ã  noite
Cidade16h30 - 26 Mar 2026

InterdiÃ§Ãµes na Av. LuÃ­s Augusto de Oliveira continuam nesta quinta e sexta, tambÃ©m Ã  noite

ACISC anuncia Messali e Regina Agnelli como os Comerciantes do Ano 2026
Homenagem 15h50 - 26 Mar 2026

ACISC anuncia Messali e Regina Agnelli como os Comerciantes do Ano 2026

Assembleia de Deus Madureira realiza "MissÃµes Urbanas" com serviÃ§os gratuitos no Santa Angelina
Cidade15h10 - 26 Mar 2026

Assembleia de Deus Madureira realiza "MissÃµes Urbanas" com serviÃ§os gratuitos no Santa Angelina

Ãšltimas NotÃ­cias