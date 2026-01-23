Obras seguem sob viaduto do Jardim Embaré com trânsito liberado

Equipes da Ecovias Noroeste Paulista atuam com o uso de maquinário pesado sob o Viaduto do Jardim Embaré, localizado no quilômetro 240+310 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos. O local permanece liberado ao tráfego, mas pode registrar interferências pontuais durante a execução dos serviços.

A estrutura faz a ligação entre as avenidas Miguel Petroni, no Parque Fehr, e João Orlando Ruggiero, no Jardim Embaré. As atividades fazem parte das obras de implantação de terceiras faixas previstas no contrato de concessão da rodovia e incluem o alargamento dos viadutos ao longo do trecho.

Apesar de não haver interdições programadas, a concessionária alerta que o fluxo de veículos sob o viaduto pode sofrer alterações momentâneas, conforme o avanço das obras.

Segundo a Ecovias Noroeste Paulista, todo o trecho está devidamente sinalizado de acordo com as normas de segurança viária. A orientação aos motoristas é redobrar a atenção, respeitar a sinalização instalada e, sempre que possível, programar os deslocamentos considerando possíveis impactos no tempo de viagem.

