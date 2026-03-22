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segunda, 23 de marÃ§o de 2026
TrÃ¢nsito

Obras na SP-318 provocam congestionamento na entrada norte de SÃ£o Carlos

23 Mar 2026 - 08h34Por Da redaÃ§Ã£o
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Obras na SP-318 provocam congestionamento na entrada norte de SÃ£o Carlos - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Motoristas que trafegam pela Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto (SP-318) enfrentam dificuldades na manhã desta segunda-feira (23), devido a obras realizadas na entrada norte de São Carlos, nas proximidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

De acordo com as informações, o trânsito no sentido bairro Parque Eco Esportivo Damha/centro está sendo desviado para a Rodovia Washington Luís (SP-310). Além disso, a circulação de veículos está proibida em frente à base do SAMU para quem segue no sentido Ribeirão Preto.

Como alternativa, motoristas têm utilizado a Rua Ray Wesley Herick, porém o fluxo intenso tem causado lentidão e pontos de congestionamento na via.

A orientação é que condutores redobrem a atenção ao passar pela região e, se possível, busquem rotas alternativas até a normalização do tráfego.

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