sábado, 31 de janeiro de 2026
Cidade

Obras na SP-310 provocam mudanças no tráfego em viadutos de São Carlos

31 Jan 2026 - 11h03Por Jessica
O tráfego nos viadutos do bairro Maria Stella Fagá (km 231+800) e da Vila Brasília/Country Club (km 234), que fazem ligação com a Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos (SP), sofrerá interdições e alterações temporárias a partir da próxima segunda-feira (02).

As mudanças ocorrerão de forma programada, com sinalização provisória e medidas operacionais, visando garantir a segurança dos usuários e minimizar os impactos no tráfego local. As intervenções são necessárias para a continuidade das obras de implantação das terceiras faixas da rodovia, previstas no contrato de concessão e executadas pela Ecovias Noroeste Paulista.

 

Alteração temporária no Viaduto do Maria Stella Fagá

Sob o viaduto do bairro Maria Stella Fagá, a alteração no tráfego terá duração aproximada de 30 dias. O fluxo no sentido centro–bairro será mantido por meio de um desvio em “mão inglesa”, com os veículos circulando pela pista adjacente, sob o viaduto

 

Viaduto da Vila Brasília/Country Club terá fechamento diurno

Já o viaduto da Vila Brasília/Country Club será totalmente fechado até sexta-feira (06), apenas no período diurno, para a implantação de um passeio metálico. Como rota alternativa, os motoristas deverão utilizar o dispositivo localizado no quilômetro 235, na região da UFSCar.

Nesse trecho, o tráfego funcionará em mão dupla sob o viaduto, com uma faixa por sentido (ida e volta).

A Ecovias Noroeste Paulista orienta os motoristas a redobrarem a atenção à sinalização, respeitarem os limites de velocidade e, sempre que possível, programarem seus deslocamentos para evitar transtornos.

 

