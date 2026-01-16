Obras na SP-310 interditam pista sob viaduto da UFSCar a partir de segunda-feira

A Ecovias Noroeste Paulista interditará temporariamente, a partir da próxima segunda-feira (19/01), uma das pistas sob o viaduto localizado no quilômetro 235 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos. O trecho faz a ligação entre o bairro Jardim Santa Helena e o campus da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

A medida é necessária para dar continuidade às obras de implantação das terceiras faixas da rodovia, previstas no contrato de concessão. No local, o viaduto passa por obras de alargamento para adequação da estrutura viária.

A interdição ocorrerá na pista no sentido bairro–UFSCar. Segundo a concessionária, a previsão é de que o fechamento dure cerca de 30 dias. Durante todo o período, o trecho estará devidamente sinalizado, conforme as normas de segurança viária.

A Ecovias Noroeste Paulista orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pela região, respeitarem a sinalização instalada e, sempre que possível, programarem seus deslocamentos com antecedência, considerando eventuais impactos no tempo de viagem.

