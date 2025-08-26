(16) 99963-6036
Obras na SP-310 em São Carlos terão interdições até sábado (30)

25 Ago 2025 - 12h36Por Jéssica C.R.
A Ecovias Noroeste Paulista informa que, entre os dias 25 e 30 de agosto, seguirá com as obras de implantação das terceiras faixas na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos, no trecho entre os quilômetros 231 e 240, nos dois sentidos da via.

Durante o período, haverá interdições de faixas de tráfego tanto no dia quanto à noite, com bloqueio da faixa da esquerda em ambos os sentidos da rodovia.

Também continuam as interdições sob os viadutos do Jardim Tangará ao Parque Sabará (km 231+180m) e no retorno da Vila Brasília e Country Club (km 234+040m).

 Programação das obras:

Segunda a quinta-feira: das 20h às 17h

Sexta-feira: das 20h às 16h

Sábado: das 20h às 17h

A concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção, respeitarem a sinalização implantada e, sempre que possível, planejarem os trajetos com antecedência para evitar transtornos.

