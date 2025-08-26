(16) 99963-6036
terça, 26 de agosto de 2025
Cidade

Obras noturnas na SP-310 em São Carlos não terão início nesta segunda-feira

25 Ago 2025 - 16h17Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Obras noturnas na SP-310 em São Carlos não terão início nesta segunda-feira -

A Ecovias Noroeste Paulista informou que, ao contrário do divulgado anteriormente, as obras noturnas de implantação das terceiras faixas na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos (SP), não terão início nesta segunda-feira (25/08).

Segundo a concessionária, a imprensa e a sociedade em geral serão comunicadas quando houver uma nova data confirmada para o começo das intervenções noturnas.

Enquanto isso, os trabalhos seguem durante o dia, com interdição de faixas nos dois sentidos da rodovia entre os quilômetros 231 e 240. Também permanecem os bloqueios sob os viadutos que ligam o Jardim Tangará ao Parque Sabará (km 231+180m) e sob o retorno da Vila Brasília e Country Club (km 234+040m).

A Ecovias reforça a orientação para que os motoristas redobrem a atenção, respeitem a sinalização implantada e, sempre que possível, planejem seus trajetos com antecedência.

Leia Também

SAAE e Vita Engenharia promovem primeira audiência pública do plano municipal de coleta seletiva
Cidade10h39 - 26 Ago 2025

SAAE e Vita Engenharia promovem primeira audiência pública do plano municipal de coleta seletiva

Prefeito interino participa de plantio de araucárias em homenagem a mães que sofreram perda gestacional
Cidade06h25 - 26 Ago 2025

Prefeito interino participa de plantio de araucárias em homenagem a mães que sofreram perda gestacional

São Carlos participa de encontro estadual de gestores na área da pessoa com deficiência
Cidade21h08 - 25 Ago 2025

São Carlos participa de encontro estadual de gestores na área da pessoa com deficiência

São Carlos Realiza 3ª Pré-Conferência Municipal Dos Direitos Da Pessoa LGBTQIAPN+
30/0820h01 - 25 Ago 2025

São Carlos Realiza 3ª Pré-Conferência Municipal Dos Direitos Da Pessoa LGBTQIAPN+

USP abre inscrições para curso gratuito de análise de dados usando a linguagem de programação SQL
Cidade19h09 - 25 Ago 2025

USP abre inscrições para curso gratuito de análise de dados usando a linguagem de programação SQL

Últimas Notícias