Obras noturnas na SP-310 em São Carlos não terão início nesta segunda-feira

A Ecovias Noroeste Paulista informou que, ao contrário do divulgado anteriormente, as obras noturnas de implantação das terceiras faixas na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos (SP), não terão início nesta segunda-feira (25/08).

Segundo a concessionária, a imprensa e a sociedade em geral serão comunicadas quando houver uma nova data confirmada para o começo das intervenções noturnas.

Enquanto isso, os trabalhos seguem durante o dia, com interdição de faixas nos dois sentidos da rodovia entre os quilômetros 231 e 240. Também permanecem os bloqueios sob os viadutos que ligam o Jardim Tangará ao Parque Sabará (km 231+180m) e sob o retorno da Vila Brasília e Country Club (km 234+040m).

A Ecovias reforça a orientação para que os motoristas redobrem a atenção, respeitem a sinalização implantada e, sempre que possível, planejem seus trajetos com antecedência.

