Obras na SP-310 alteram trânsito sob o viaduto na rua Lourenço Inocentini a partir desta quarta-feira

25 Nov 2025 - 20h32Por Jessica Carvalho R.
Trânsito - Crédito: divulgaçãoTrânsito - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana informou que o trânsito sofrerá alterações temporárias a partir das 14h desta quarta-feira (26/11) no trecho sob o viaduto da SP-310 – Rodovia Washington Luís, na Rua Lourenço Inocentini, em São Carlos. A mudança ocorre devido ao avanço das obras coordenadas pela Concessionária Ecovias Noroeste Paulista.

De acordo com a pasta, o fluxo permanecerá normal no sentido Centro–Bairro. As intervenções ocorrerão exclusivamente na passagem sob o viaduto, onde o tráfego será reorganizado para permitir o prosseguimento da implantação das novas faixas de rolamento na rodovia. Toda a sinalização temporária será instalada e monitorada pela concessionária.

A Ecovias Noroeste Paulista informa que esta etapa dos trabalhos segue até 15 de dezembro, quando haverá suspensão temporária das atividades. Nesse período, o trânsito sob o viaduto será liberado nos dois sentidos, retornando ao fluxo habitual. As obras serão retomadas na primeira semana de janeiro de 2026, novamente com interdição parcial, e têm previsão de conclusão em 31 de janeiro de 2026, quando o trecho será definitivamente liberado.

A concessionária também alerta que a passagem sob o viaduto será totalmente interditada nos dias 29 e 30 de novembro, das 7h às 18h, para o lançamento das vigas estruturais. Durante o bloqueio total, o tráfego será desviado para a Rua Dr. Marino Costa Terra.

A Secretaria reforça que os motoristas devem redobrar a atenção, respeitar a sinalização instalada e manter direção defensiva. Segundo o município, as intervenções são essenciais para garantir o avanço de uma obra estratégica que ampliará a capacidade e a segurança viária da região.

