Obras na rua General Osório são debatidas em reunião com a Defesa Civil Estadual

Como medida preventiva de acidentes a Secretaria Municipal de Serviços Públicos interditou totalmente a via com a colocação de tubos de concreto e sinalização - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, recebeu integrantes da Defesa Civil do Governo do Estado a fim de debater as obras de recuperação da rua General Osório, altura do Córrego Lazarini, no Jardim Cardinali, em que, por conta de uma erosão, a estrutura da via foi danificada com as chuvas da última semana.

Na reunião, que aconteceu na manhã desta quinta-feira, 5, no Paço Municipal, foi solicitado ao órgão estadual o apoio para execução das obras no local, já que, na visão dos técnicos do município, as duas áreas anteriormente acordadas entre município e Estado, e que teriam apoio estadual, não poderiam aguardar o prazo processual expedido pelo Governo do Estado para a execução das obras.

“A Defesa Civil estadual esteve aqui nos primeiros dias após as chuvas e foram definidos dois pontos em que o Governo do Estado disponibilizaria recursos para que a estrutura fosse reestabelecida. Esses pontos são a ponte da rua Ângelo Passeri, próximo ao antigo restaurante Casa Branca, e a região da Avenida Comendador Alfredo Maffei, próximo à Rua Visconde de Inhaúma. Acontece que, quando estes pontos são definidos, a Prefeitura não pode fazer nenhuma intervenção até com que todas as aferições sejam executadas. Porém, nestas duas áreas, houve a necessidade de ser feita uma intervenção (pelo município) porque não teria como esperar. Assim, esses pontos foram praticamente descartados da possibilidade de receber recursos estaduais e, com isso, optamos por escolher um terceiro ponto, ali na Rua General Osório, onde os engenheiros e técnicos da Defesa Civil do Estado já estiveram no local e nós estamos trabalhando sem medir esforços para buscar estes recursos”, explica Samir Gardini, secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social.

Não suficiente, a Prefeitura, com o apoio e interlocução entre diferentes secretarias municipais, também empenhará forças para captar recursos federais tendo em vista a recuperação daquela região. “Também estamos levantando os documentos técnicos nas diversas secretarias municipais para inserirmos nos sistemas e solicitarmos recursos federais para questões como limpeza e reestabelecimento de malha asfáltica”, conclui Samir.

Além dos integrantes da Defesa Civil do Governo do Estado, participaram da reunião o diretor de Defesa Civil do município, Pedro Caballero, os secretários adjuntos de Serviços Públicos, José Augusto Santana, e de Governo, Laurie Lubek, e a diretora do Departamento de Convênios, Meire Locatelli.

INTERDIÇÃO

Como medida preventiva de acidentes a Secretaria Municipal de Serviços Públicos interditou totalmente a via com a colocação de tubos de concreto e sinalização. Esse trecho da rua General Osório é cortado pelo Córrego Lazarini e a força das águas destruiu todo o sistema de drenagem sob a via que desemboca a água no Córrego do Gregório.

O Córrego Lazarini não suportou o volume de água e houve a destruição do muro dissipador de concreto e colapso total do emissário de esgoto, abrindo um espaço superior a 10 metros cúbicos mata adentro.

Leia Também