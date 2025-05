Obras na Rodovia Washington Luís causam congestionamento em São Carlos nesta quinta-feira

Trânsito congestionado na tarde desta quinta-feira na SP-310 - Crédito: Maycon Maximino

Nesta quinta-feira (22), obras na rodovia Washington Luís (SP-310) estão provocando congestionamentos significativos no trecho urbano de São Carlos, afetando o fluxo de veículos nos dois sentidos da via.

No sentido capital/interior, o trânsito está lento nas proximidades do trevo do Jockey Clube, onde apenas uma faixa está liberada. A fila de veículos se estende até a região do posto da Polícia Rodoviária, gerando lentidão e transtornos aos motoristas que trafegam pela rodovia.

No sentido interior/capital, o congestionamento ocorre na altura do bairro Santa Felícia, onde está sendo realizada a implantação de uma terceira faixa de rolamento.

