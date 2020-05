Obras na Comendador Alfredo Maffei interditam o trânsito

Crédito: Divulgação

Teve início na manhã desta segunda-feira, 18, obras na Avenida Comendador Alfredo Maffei esquina com a rua São Paulo, na região do Fórum Cível.

A interdição é devido às obras emergenciais para recuperação das galerias de águas pluviais que se romperam quando das enchentes ocorridas nos dois primeiros meses de 2020.

Segundo os agentes de trânsito que orientam os motoristas que transitam pelo local, a interdição atinge a Avenida Comendador Alfredo Maffei com a rua Campos Salles e Comendador com a rua São Paulo e Rua São Paulo com a rua Jesuíno Arruda.

Segundo os agentes, o desvio da Comendador para quem vem dos bairros sentido centro é pela rua campos Salles, Jesuíno de Arruda e Dom Pedro II (voltando posteriormente para a Comendador). No sentido centro/bairro o desvio é pela rua São Paulo, Santa Cruz, Sorbone voltando para Comendador.

