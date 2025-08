Obras na Avenida João Deriggi seguem até 14 de agosto e interditam trecho no Jardim do Bosque

A Avenida João Deriggi, localizada no Jardim do Bosque, permanecerá interditada até o dia 14 de agosto devido à continuidade das obras de infraestrutura realizadas em parceria com a construtora ADN. A liberação do trecho pode ocorrer antes da data prevista, caso as condições climáticas sejam favoráveis.

Com investimento total estimado em R$ 1,8 milhão, a obra contempla a pavimentação de cerca de 400 metros, além da instalação de calçadas, iluminação pública e sistema de drenagem. Do valor total, R$ 240 mil são provenientes de contrapartidas de empreendimentos imobiliários e direcionados exclusivamente à pavimentação.

Durante o período de interdição, o tráfego estará restrito. Somente os moradores do Condomínio Monte Everest poderão circular pela via, com acesso liberado exclusivamente pela Avenida Otto Werner Rösel. A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana orienta os motoristas a utilizarem rotas alternativas e redobrarem a atenção ao trafegar nas imediações.

“Sabemos que obras geram desconfortos temporários, mas esse tipo de intervenção é essencial para garantir melhorias duradouras no tráfego e na segurança”, afirmou Sebastião Batista, secretário adjunto de Mobilidade Urbana. Já o secretário Michael Yabuki destacou: “A transformação da Avenida João Deriggi vai além do asfalto. Ela representa mais fluidez, segurança e qualidade de vida para os cidadãos”.

Leia Também