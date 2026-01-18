(16) 99963-6036
Obras interditam retorno na rotatória da Avenida Getúlio Vargas

18 Jan 2026 - 12h06Por Da redação
Motoristas que trafegam pela Avenida Getúlio Vargas, no sentido rodovia, devem redobrar a atenção devido às obras em andamento na rotatória de acesso à Rodovia Washington Luís.

Por causa dos serviços de recapeamento, o retorno para a própria avenida está temporariamente interditado. Com isso, os condutores são obrigados a seguir até o acesso da SP-215, utilizar a alça da Rodovia Washington Luís pela via central e, somente então, retornar para a Avenida Getúlio Vargas.

O trecho em obras está devidamente sinalizado, e a orientação é para que os motoristas respeitem a sinalização e planejem rotas alternativas para evitar transtornos.

