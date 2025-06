Obras do Parque da Estação da Vila Prado avançam com investimentos de R$ 2,4 milhões

Obras do Parque da Estação - Crédito: divulgação

A região da Vila Prado está prestes a ganhar um novo espaço de convivência e bem-estar. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Gestão da Cidade e Infraestrutura, segue com as obras do Parque da Estação, implantado ao lado do Piscinão da Travessa 8. O projeto, que contará com infraestrutura voltada ao lazer e ao esporte, recebe investimento R$ 2.430.757,26.

Com área total de 57 mil metros quadrados, incluindo o piscinão, o parque está sendo equipado com pista de caminhada, ciclovia, academia ao ar livre, playground, equipamentos de ginástica, quadras de areia, deck, e espaço reservado para food trucks. A proposta é oferecer à população um ambiente agradável para práticas esportivas e melhoria da qualidade de vida.

A Secretaria de Gestão da Cidade e Infraestrutura destaca que a implantação da praça de alimentação, das guias do estacionamento e da pista de acesso estão praticamente prontas. Também foram instalados alambrados que separam o espaço de lazer do piscinão e as obras das quadras de vôlei, iluminação e playground apresentaram um avanço significativo nas últimas semanas.

Para o secretário de Gestão da Cidade e Infraestrutura, Leonardo Lázaro, o novo parque representa mais do que uma obra de infraestrutura: é um investimento direto no bem-estar da população. “Estamos construindo um espaço que une lazer, saúde e segurança. O Parque da Estação vai transformar a paisagem urbana da Vila Prado e oferecer novas possibilidades de uso para a comunidade, com qualidade e estrutura”, destacou o secretário.

Piscinão também passa por melhorias - Como parte da segurança e estrutura do novo parque, foi instalado um gradil em toda a extensão do Piscinão da Travessa 8. O reservatório, com 222 metros de comprimento, 45 de largura e 4,2 de profundidade, tem capacidade para reter até 45 mil metros cúbicos de águas pluviais, evitando alagamentos e a formação de quedas-d’água na Rua Joaquim de Evangelista de Toledo e no pontilhão da Travessa 8.

Localizado no final da Rua Santo Pio X, após o cruzamento com a Rua Dona Ana Prado, o Parque da Estação promete se tornar um novo ponto de encontro e lazer para a comunidade são-carlense.

Leia Também