Obras do CEMEI do Ipê Mirim estão em fase final

A nova escola terá capacidade para atender 94 crianças com idades entre 0 e 5 anos, em período integral. O prédio está sendo construído na rua Paschoal Frujuelle e conta com cinco salas de aula — incluindo berçário —, uma sala multiuso e estrutura planejada para futura expansão de até mais duas salas. Ao todo, a unidade ocupa um terreno de 1.575 m², com 860 m² de área construída.

A construção está sob responsabilidade da empresa HS Lopes Construtora Ltda., vencedora da licitação no valor de R$ 3.305.327,62. A obra é supervisionada pela Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura, com apoio da Secretaria de Educação.

Além do novo CEMEI, a região sul da cidade já conta com o CEMEI Carminda Nogueira de Castro Ferreira e a EMEB Ulysses Ferreira Picolo, no Residencial Eduardo Abdelnur, e o CEMEI Renato Jansen, no Jardim Zavaglia, reforçando a cobertura da rede de ensino infantil.

“Essa é uma obra muito esperada pela população do Ipê Mirim e bairros vizinhos. Estamos avançando dentro do cronograma e cuidando de todos os detalhes técnicos para que a unidade atenda com qualidade e segurança. Além da função educacional, esse equipamento representa um investimento direto no desenvolvimento urbano e social da região sul”, disse o secretário de Educação, Lucas Leão.

O vice-prefeito Roselei Françoso também destacou a importância do investimento em infraestrutura educacional como instrumento de transformação social. “A entrega dessa nova unidade representa mais do que uma escola: é a presença concreta do poder público nos bairros que mais precisam. Investir em educação infantil é garantir que nossas crianças tenham um futuro com mais oportunidades, e isso começa desde os primeiros anos de vida”, afirmou.

De acordo com o prefeito Netto Donato, ampliar o acesso à educação infantil é uma prioridade da gestão. “Com o novo CEMEI Sílvio Padovan, daremos mais uma opção de ensino de qualidade para as famílias do Ipê Mirim e arredores. É um compromisso com o presente e o futuro das nossas crianças. A educação transforma vidas e é por meio dela que estamos construindo uma cidade mais justa e preparada”, finaliza o prefeito.

