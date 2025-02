Obras de poço que vai reforçar abastecimento de água no Cidade Aracy estão dentro do cronograma

Presidente do SAAE acompanha a obra - Crédito: divulgação

O presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE), Derike Contri, foi verificar nesta quarta-feira, 05/02, a etapa de fundação das obras de construção do Centro de Produção, Reservação e Distribuição de Água Potável na área própria da autarquia localizada no Cedrinho (Distrito Industrial), que tem 1.713 m2.

No espaço, está sendo construído o poço tubular profundo, de 320 m, com capacidade de vazão de 200 m3/h, bem como um Reservatório Elevado Tubular Metálico com capacidade para 2.650 m3 de água, o equivalente a 2 milhões e 650 mil litros. A obra inclui, ainda, uma casa de bombas, uma casa de química e uma cabine de energia elétrica.

CIDADE ARACY NO RADAR - Também terá uma adutora com 2.217 m, com 250 milímetros de diâmetro, para interligar o Reservatório do Cedrinho com a CDHU, o que permitirá enviar água para a grande Cidade Aracy e aliviar a Vila Alpes. Desta forma, a grande Cidade Aracy poderá contar com um poço profundo do SAAE para atender a demanda da região com a maior densidade populacional. O consórcio licitado que executa a obra chama-se “Eficiência São Carlos/Cedrinho”, formado pelas empresas RHS Controls e Uniper. O investimento do SAAE é de R$ 10 milhões e 349 mil.

O presidente do SAAE, Derike Contri, ficou satisfeito com o que viu no canteiro de obras, ao mesmo tempo em que percebeu que o cronograma está sendo mantido rigorosamente em dia. “As empresas envolvidas no consórcio têm cumprido os prazos das etapas que foram previamente estabelecidos e, em função dessa eficiência, acreditamos que atingiremos a meta do prazo e, quem sabe, até mesmo antes. Este poço será fundamental para que São Carlos dê um passo decisivo para resolver, de modo definitivo, o problema crônico da falta de água na Cidade Aracy e bairros adjacentes. Esta é uma das prioridades do SAAE e orientação permanente e inadiável do prefeito Netto Donato”.

