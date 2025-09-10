Obras de duplicação da SP-318 chegam a 75% de execução

A obra de duplicação de 31 quilômetros da Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318), do km 280 – entroncamento com a SP-255 - ao km 249, em São Carlos, atingiu 75% de conclusão e segue avançando com diversas frentes de trabalho ao longo do trecho. O investimento da Arteris ViaPaulista conta, atualmente, com cerca de 300 trabalhadores mobilizados na execução de diferentes serviços.

A obra no segmento viário da SP-318, iniciada em 2024, proporcionará condições mais seguras de tráfego no entroncamento entre as duas rodovias (SP-318 e SP-255), que conectam as cidades de São Carlos, Rincão e Araraquara, favorecendo a infraestrutura do corredor logístico Ribeirão Preto x São Carlos. A expectativa da concessionária é finalizar as intervenções e liberar o fluxo na nova rodovia ainda no ano de 2026.

Do km 249 ao 254, a obra já se encontra concluída. Entre o km 272 e 279, em fase final de pavimentação e drenagem. Os dispositivos de retorno implantados nos quilômetros 249+100, 253+130 e 259+130, seguem em fase de pequenos acabamentos. Além da modernização do eixo viário com a construção da nova pista, o investimento incluiu a construção de sete novos dispositivos e uma remodelação de dispositivo já existente, no km 269.

A implantação de novos dispositivos resultará em redução de acidentes causados pela travessia em nível, e consequentemente na diminuição de ocorrências de colisões frontais e transversais. A nova pista deve beneficiar diretamente os municípios de São Carlos, Rincão, Guatapará, Araraquara, Américo Brasiliense e Santa Lúcia, que juntas somam cerca de 550 mil moradores. A divisão dos sentidos norte e sul será feita por elementos de contenção longitudinal, que conferem mais segurança à trafegabilidade, além de implantação de nova sinalização vertical e horizontal.

À medida que os serviços são executados, bloqueios e desvios são necessários e há operações pare e siga ao longo do eixo. Esse tipo de intervenção exige mais atenção de motoristas, já que há impacto no tráfego e a necessidade de redução da velocidade para evitar acidentes, principalmente de colisão traseira. Também é necessário respeitar a sinalização e estar atento a presença de trabalhadores nas vias.

A Arteris ViaPaulista integra e apoia o Movimento Afaste-se, que tem como principal objetivo a proteção de colaboradores e outros profissionais que atuam nas pistas. A empresa reforça o alerta aos motoristas para que, ao perceberem uma situação que envolva qualquer tipo de atendimento nas rodovias, ou mesmo obras, mude de faixa sempre que for possível e seguro. Outra orientação é reduzir a velocidade do veículo sempre que avistar a sinalização de indicação de obras.

