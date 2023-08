Obras de construção da Farmácia Viva são iniciadas na Fesc Vila Prado

Projeto está sendo implantado através de uma parceria entre a Secretaria de Saúde e Fesc - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos iniciou as obras de construção de uma unidade do Projeto Farmácia Viva, no campus II da Fundação Educacional de São Carlos (Fesc), localizado na Vila Prado. O custo total de execução é de R$ 366.404,54 com recursos do Ministério da Saúde e inclui também emendas parlamentares do vereador Lucão Fernandes, R$ 100 mil e outros R$ 100 mil do vereador licenciado Roselei Françoso, atual secretário municipal de Educação.

O Projeto Farmácia Viva está sendo implantado através de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Fesc, fundamentado no Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos do Ministério da Saúde.

O Farmácia Viva será desenvolvido pelo Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial, Seção de Apoio à Assistência Farmacêutica, no campus II da Fesc e tem por objetivo o resgate da utilização de plantas medicinais, ampliação de opções terapêuticas, diminuição do uso de medicamentos alopáticos, redução de custos, abertura de campo de estágio e pesquisa, com impacto inovador na formação tanto no setor de saúde, como nos setores social, político, econômico, cultural, do meio ambiente, agricultura e, principalmente, configurando-se como de grande relevância no âmbito da educação.

Tem como meta capacitar servidores públicos municipais, comunidade da Rede Municipal de Ensino e demais pessoas interessadas para o cultivo de plantas medicinais. Os servidores municipais serão capacitados para a prescrição e orientação de uso de plantas medicinais e fitoterápicos; manipulação e preparação; dispensação de plantas medicinais e fitoterápicos; realizar atividades educacionais sobre uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos; adquirir os insumos necessários, contratação de profissionais para ministrar palestras e oficinas; e contratação de estagiários.

Durante as etapas de planejamento, desenvolvimento e avaliação serão definidos também temas, tipos de eventos (palestras, cursos, workshops, oficinas), cargas horárias, público alvo e atividades a serem oferecidas; definição dos locais, dias e horários das atividades a serem oferecidas; dos materiais de apoio e didáticos; dos insumos necessários para a aplicação das atividades práticas de plantio e manipulação de plantas medicinais.

Serão avaliados ainda as atividades desenvolvidas no aprendizado, através de formulários, com análise do participante sobre a capacitação, a atuação do palestrante e auto avaliação.

A emissão de certificados aos servidores públicos municipais será realizada pela Fesc, através da Escola Municipal de Governo, de acordo com as condições de frequência e aproveitamento.

Leia Também