Obras de canalização do córrego do Mineirinho começam na próxima segunda-feira

Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos inicia na próxima segunda-feira (11/09), as obras de canalização do córrego do Mineirinho na chegada do córrego Monjolinho, na Rotatória do Cristo, e realiza a alteração do traçado do emissário de esgoto dessa região. Essa é mais uma obra contra enchentes que o município executa para resolver o problema das enchentes na região.

Com custo estimado de R$ 1,8 milhão, sendo R$ 1,05 do Governo do Estado e R$ 750 mil de recursos próprios da Prefeitura, a obra tem prazo de 90 dias para conclusão e será executada pela empresa vencedora do processo licitatório, a Verde Bianco Engenharia de São Paulo.

Leia Também