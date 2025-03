Movimento na Washington Luís na manhã deste sexta-feira - Crédito: Maycon Maximino

A concessionária Ecovias Noroeste Paulista dará início, na próxima quinzena, às obras de construção da terceira faixa na Rodovia Washington Luís (SP-310), no trecho de São Carlos (SP). A ampliação, fiscalizada e supervisionada contratualmente pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), contará com 19,2 quilômetros de faixas adicionais, sendo 10 km no trecho norte (sentido capital-interior) e 9 km no sul (interior-capital). As obras ocorrerão entre o km 227+800, próximo ao trevo para Descalvado, e o km 242+500, na divisa com Ibaté.

A terceira faixa será implantada no canteiro central da rodovia, minimizando desapropriações nas laterais. Com previsão de conclusão para abril de 2027, o investimento na obra ultrapassa R$ 150 milhões e inclui infraestrutura como iluminação na marginal, drenagem, sinalização e pavimentação.

Além da terceira faixa, o projeto prevê a construção de uma marginal com 3,1 km – sendo 2,3 km na pista norte e 0,77 km na pista sul – conectando a Avenida Getúlio Vargas, no Jardim Novo Horizonte, até a Rua Teotônio Vilela, no Jardim Tangará. Também serão implantados 3,9 km de ciclovias/calçadas e duas novas passarelas nos quilômetros 231+100 e 236+200, complementando a infraestrutura já existente.

Uma nova Área de Descanso para Caminhoneiros (ADC) será construída no km 252, na região de Ibaté. O projeto ainda contempla o alargamento e a adequação de Obras de Arte Especiais (OAEs), como viadutos e pontes, melhorando a segurança e a fluidez do tráfego.

A ampliação da rodovia trará benefícios diretos à segurança e mobilidade, reduzindo o tempo de viagem e os riscos de acidentes, especialmente devido ao alto volume de veículos pesados na região. A nova marginal absorverá parte do trânsito urbano, desafogando a rodovia e melhorando o fluxo nos horários de pico. Além disso, a obra impulsionará a eficiência logística da região de São Carlos, facilitando o transporte de mercadorias e otimizando o deslocamento dos motoristas.

