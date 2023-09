Obras de alargamento da rua Ray Wesley Herrick começam na segunda-feira -

A Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) informa que terá início na próxima segunda-feira (25/09), a obra de alargamento da rua Ray Wesley Herrick, no trecho entre a rua Rio Grande e a rotatória da rua Kenneth Gilbert Herrick, no bairro Jardim Jockey Clube.

Durante a execução da obra que contará com a implantação de ciclovias, estacionamento de ambos lados da via e passeio de pedestres com acessibilidade, acontecerão interferências no trânsito de veículos e pedestres com interdições parciais, podendo ocorrer interdição total do viário em determinadas etapas da obra. O prazo de conclusão dos trabalhos é de 50 dias.

A obra faz parte das melhorias previstas para o local, integrando ações já realizadas considerando o crescimento urbanístico na região e consequentemente o incremento de veículos na malha viária, o que impulsiona a necessidade das melhorias para ampliar a capacidade de fluidez e segurança viária.

A Prefeitura já executou nesta região intervenções como o alargamento da rua Carlos Cicero Nogueira, implantação da rotatória no cruzamento com a rua Ray Wesley Herrick e dispositivos redutores de velocidades.

A região deve receber, ainda, implantação de uma rotatória na confluência viária das ruas Carlos Cicero Nogueira, Rio Tapajós e Rio Paraguai, obra que faz parte da parceria público privada através de contrapartidas da empresa Jardim Santo Antônio Incorporação e Imobiliária SPE LTDA (Direcional).

A SMTT recomenda atenção a sinalização de trânsito. Na segunda-feira (25/09) os agentes de trânsito também estarão no local para orientar os motoristas.

