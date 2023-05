Obras da UPA Aracy começam nesta terça-feira

UPA Aracy - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que as obras da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Cidade Aracy começam nesta terça-feira (16/05). Por conta disso, e considerando a necessidade de interdição do local para a realização das melhorias o mais breve possível, a unidade terá seu atendimento suspenso a partir da data de início das obras, com os munícipes que precisarem do serviço devendo se encaminhar para o Centro da Juventude (CJ) “Lauriberto José Reyes” – localizado ao lado da UPA.

A interdição da UPA acontecerá a partir das 7h. No plantão diurno (das 7h às 19h) apenas desta terça-feira (16), as pessoas daquela região devem se dirigir às Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades de Saúde da Família (USF’s) do grande Cidade Aracy ou às UPAS do Santa Felícia ou da Vila Prado para atendimento. Após este horário (19h), o atendimento passa a ser definitivo no Centro da Juventude.

Sendo assim, de quarta-feira (17/05) em diante e até o término das obras, os atendimentos ocorrerão ininterruptamente no Centro da Juventude, 24h por dia, todos os dias da semana – inclusive aos sábados, domingos e feriados –. Na estrutura montada no local, constam espaços como recepção, três consultórios médicos, almoxarifado e salas de acolhimento, de medicação e de isolamento. O número de médicos também será mantido – três profissionais no plantão diurno e dois no noturno –, de forma que não ocorra prejuízo na prestação dos serviços.

Segundo a diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Hospitalar (DGCH), Daniele Robles, o Centro da Juventude dará apoio em praticamente todos os serviços e a população do Cidade Aracy não ficará desassistida. “O prédio da UPA passará por melhorias, onde também teremos a ampliação de algumas salas, mas, durante as obras, o atendimento precisará ser suspenso. No entanto, haverá o atendimento 24h no CJ, sem interrupção. Apenas não teremos atendimento nos serviços de raio-X e odontológico, então pedimos aos usuários que necessitam destes serviços para que procurem as outras UPAS do município”, disse Daniele.

A reforma e adequação da UPA Cidade Aracy acontece após a homologação do Convite de Preços nº 22/2022, que teve a empresa Umpler Engenharia como vencedora sob valor de R$ 258.388,36. As melhorias consistem em serviços como pintura e impermeabilização, adequação hidráulica, reforma dos revestimentos e da cobertura e revisão da instalação elétrica.

