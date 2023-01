Obras continuam causando congestionamento na Washington Luís em São Carlos

Congestionamento na Washington Luís provocado por obra - Crédito: Maycon Maximino

Uma obra de reparação de danos causados pelo último temporal continua gerando grande congestionamento e transtornos na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

A reportagem do SCA percorreu a estrada no sentido interior/capital e constatou que a lentidão começa na altura do trevo do Jardim Tangará e segue até a entrada do trevo da Avenida Getúlio Vargas, onde as obras estão sendo realizadas. No local a chuva provocou o desmoronamento de parte do talude. Neste trecho o trânsito de veículos está operando apenas na faixa da esquerda.

Segundo a concessionária Triângulo do Sol, o fechamento da pista deve durar até a próxima sexta-feira (6). As obras serão realizadas sempre entre 7h e 17h. Em todos os dias, ao final dos trabalhos, a faixa da direita será liberada para o tráfego.

