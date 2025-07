Obras causam engavetamentos e queda de moto na Rodovia Washington Luís, em Ibaté

Na manhã desta quinta-feira, 17, uma série de ocorrências foi registrada na Rodovia Washington Luís (SP-310), no trecho que passa por Ibaté, devido a obras de recapeamento realizadas na via.

No km 252, foram registrados diversos engavetamentos entre veículos, provocando lentidão no tráfego e aumento do risco de novos acidentes. Já no km 248, na entrada da cidade, um motociclista sofreu uma queda. A vítim, foi socorrida pelo resgate da concessionária EcoNoroeste e encaminhada ao Hospital de Ibaté com escoriações pelo corpo, sem ferimentos graves.

Equipes do Policiamento Rodoviário e da EcoNoroeste atuaram nos atendimentos e na orientação do trânsito nos dois pontos.