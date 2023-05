Obras adequam estrada municipal que liga São Carlos a Analândia

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SMAA), responsável pelas estradas municipais, criou o “Programa Municipal de Adequação, Readequação e Conservação das Estradas Rurais”, através de uma legislação atualizada, que possibilita adoção de critérios técnicos para a realização de serviços e obras nessas vias. O objetivo do Projeto é recuperar os trechos de estradas, através de serviços e obras de adequação e readequação, atribuindo-lhes características de qualidade e segurança para o usuário, com sustentabilidade, contribuindo com a conservação do solo e da água.

Após análise dos técnicos da SMAA/DAG/SER, verificou-se que as estradas rurais, principalmente àquelas mais importantes, seja por sua localização ou pelo seu grande trafego, precisam urgente de recuperação. Para tanto, não se pode apenas e simplesmente realizar a manutenção das mesmas, que envolvem serviços de natureza leve, tais como, necessidade de pequenos reparos de lombadas, em terraços, bem como uma eventual reposição de materiais granulares e reparos do sistema de drenagem, a partir de vistorias de rotina.

Concluiu-se que é necessária a adequação/readequação das Estradas Rurais, com a realização de um conjunto de serviços e/ou obras, dimensionadas em projeto, que promovam a melhoria das condições de durabilidade da estrada rural, com consideração de critérios ambientais. São atividades complexas de ajuste de traçado, ajustes da plataforma, ajuste de drenagem superficial lateral, melhoria quanto à visibilidade, sinalização e medidas de segurança.

Para a realização de obras/serviços de adequação e readequação de estradas rurais são elaborados “Projetos Técnicos” para a obtenção dos resultados pretendidos.

A escolha e a realização do projeto de adequação na Estrada Rural “Raul Dinucci” (SCA 276), num trecho de aproximadamente 4 km, denominada Parte I, se tornou prioridade, por ser um trecho com reivindicação antiga dos usuários, pois apresenta dificuldades de tráfego, causando transtornos à época das chuvas, principalmente por se tratar de um trecho de alto declive (popularmente conhecida como “serrinha” de Analândia) e por ser uma estrada completamente “encaixada” (presença de barrancos com alturas elevadas nas laterais) o que dificulta a drenagem das águas pluviais. Engloba importante trecho da estrada rural SCA 276 que interliga a SP 310 à Analândia, favorecendo o acesso da população do setor aos serviços públicos oferecidos na cidade e, principalmente, os produtores rurais para o escoamento da sua produção.

O Projeto Técnico (Parte I), executada na estrada municipal beneficia diretamente cerca de 50 famílias residentes nas propriedades rurais, cuja exploração é formada pela pecuária leiteira, incluindo granja leiteira, pecuária avícola de corte, culturas temporárias, principalmente a cultura do milho, e culturas perenes (café) e reflorestamento exótico e nativo, além de toda a população em geral, sendo também um importante roteiro turístico entre os municípios de São Carlos e Analândia.

Os serviços e obras foram realizados pela SMAA, através do Departamento de Estradas Rurais (Seção de Estradas Rurais) com recursos próprios da Prefeitura Municipal, um investimento de R$ 760 mil.

Neste momento está sendo realizada a manutenção do segundo trecho da estrada que se estende até a divisa do município com Analândia, compreendendo aproximadamente 5 km.

