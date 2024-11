Obra em muro de arrimo interdita a rua Lourenço Inocentini

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) informa que nesta quinta-feira, 21, ocorrerá a interdição de trânsito na rua Lourenço Inocentini, entre as ruas Dr. Marino da Costa Terra e Arnaldo Gomes até a rodovia Washington Luís, no sentido centro/bairro, das 13h às 16h, para a realização da obra do muro de arrimo e reconstrução do talude do Parque Sabará.

Durante a execução da obra, com a sinalização por meio de cavaletes, cones e placas de sinalização, a SMTT orienta os condutores buscarem rotas alternativas ao trecho interditado e informa que o trânsito de veículos permanecerá liberado no sentido oposto (bairro/centro).

