OAB manifesta repúdio contra feminicídio de Daiana Figueiredo

Foto: A presidente da OAB, Andrea Valdevite: OAB se manifesta sobre mais um crime bárbaro contra uma mulher em São Carlos - Crédito: divulgação

A 30ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de São Carlos, por meio da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, divulgou nesta terça-feira, 29 de julho, uma Nota de Repúdio contra o feminicídio que vitimou Daiana da Silva Miranda Figueiredo, de 38 anos. Ela foi morta por seu ex-marido, Fabio Dias de Figueiredo, de 41 anos, no prolongamento do Jardim Medeiros, em São Carlos.

“O feminicídio é a expressão mais cruel e irreversível da violência de gênero e representa a permanência de uma cultura misógina que insiste em tratar a mulher como objeto de posse. A cada crime como este, perdemos uma vida, mas também parte da nossa humanidade. Repudiamos veementemente todas as formas de violência contra as mulheres e seguiremos acompanhando o caso. Não podemos aceitar que mais uma Daiana seja silenciada”, destaca o documento assinado pela presidente da 30ª Subseção da OAB de São Paulo, Andrea Martos Valdevite, e pela presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher da subseção, Rilvia Maria Bernardi.

Confira abaixo a nota da OAB São Carlos na íntegra:

NOTA DE REPÚDIO

A Comissão de Combate à Violência contra a Mulher da 30ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado de São Paulo vem a público manifestar seu mais veemente repúdio e profunda indignação diante do bárbaro feminicídio ocorrido na noite de 28 de julho de 2025, no bairro Prolongamento do Jardim Medeiros, em São Carlos/SP.

A vítima foi brutalmente assassinada dentro de sua própria residência, na presença dos filhos, em um episódio de violência extrema que chocou a comunidade local. O autor do crime, seu ex-companheiro, foi preso em flagrante.

O feminicídio é a expressão mais cruel e irreversível da violência de gênero e representa a permanência de uma cultura misógina que insiste em tratar a mulher como objeto de posse. A cada crime como este, perdemos uma vida, mas também parte da nossa humanidade.

Repudiamos veementemente todas as formas de violência contra as mulheres e seguiremos acompanhando o caso. Não podemos aceitar que mais uma Daiana seja silenciada.

À família de Daiana, nossa solidariedade, respeito e profundo pesar. À sociedade, nosso apelo: que não se cale diante da violência, que denuncie, que acolha e que lute conosco por uma cidade onde nenhuma mulher tema por sua vida.

Chega de feminicídio. A vida das mulheres importa!

Andrea Martos Valdevite

Presidente da 30ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado de São Paulo

Rilvia Maria Bernardi

Presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher

30ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado de São Paulo

Leia Também