OAB e prefeitura discutem projetos de combate às enchentes

Reunião virtual tratou do problema das enchentes em São Carlos - Crédito: Divulgação

A recém formada Comissão de Águas da 30ª. Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, São Carlos, realizou na última quarta-feira (9), uma reunião virtual com a presença dos Secretários Municipais de Habitação e Desenvolvimento Urbano João Muller e de Obras Públicas, Reginaldo Peronti. Na oportunidade os secretários explanaram os projetos de combate às enchentes já em andamento na cidade e enviaram documento com Plano de Ação. João Muller ressaltou o aumento de volume de chuvas nos últimos anos e relatou os danos ocorridos com a chuva do ultimo dia 26 no CDHU, Praça Itália, Lagoa Serena e região da baixada.

Na reunião, os secretários explicaram que está prevista a realização de três obras com verbas do Governo do Estado de São Paulo para a região da rotatória do Cristo, sendo a abertura da passagem da ferrovia sobre o Córrego do Monjolinho, no valor de R$ 9.600.000,00, do Córrego do Mineirinho no valor de R$ 865.000,00 , e mais R$ 600.000,00 para muro de arrimo no Córrego do Gregório.

Outra obra importante e que deve sair do papel é a interligação das águas do Parque São José e Jardim São Paulo para o piscinão do CDHU, que contou com a autorização da empresa Faber- Castell para sua construção. Junto a Rumo Malha Ferroviária SA foi discutida a construção de um piscinão da Travessa 8, Rua Itália, com a dimensão de 44 x 222 metros, que irá conter as águas daquela região e a Prefeitura pleiteia junto aos vereadores parte de suas verbas de emendas aos orçamento municipal para esta obra.

Mais um piscinão deverá ser construído na Avenida Morumbi, além da limpeza das galerias na região central da cidade.

O secretário João Muller ressaltou a necessidade de grandes obras na região do mercado para a ampliação de passagem de água, o que demandaria da ordem de 400 a 600 milhões de reais para desapropriação de dois quarteirões.

Em negociação com a Tapetes São Carlos, que deverá realizar empreendimentos imobiliários próximos a cabeceira do Gregório, a contrapartida será construção de mais quatro piscinões para retenção de águas, já no ano de 2021.

O Secretário Reginaldo Peronti elencou a retomada de projetos junto ao DNIT- Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, relativas à malha ferroviária na região do Cristo, na Praça Itália, um novo viaduto na Avenida Morumbi e, como contrapartida da Construtora MRV a construção do piscinão no CDHU. Segundo os técnicos municipais esse piscinão do CDHU deverá conter 15% das águas que chegam a baixada do Mercado.

Outro projeto importante é do de micro drenagem próximo à Electrolux, com a construção de galerias para captação de águas pluviais que deverão amenizar a enchente no Cristo.

As dificuldades de retomada desses projetos ficam por conta da burocracia exigida pelos órgãos, bem como o conflito de exigências entre Ministério Público, DAEE, Cetesb e Secretaria de Meio Ambiente e demais envolvidos.

Peronti ressaltou que algumas obras são objeto de ações civis na esfera estadual e federal contra a Rumo Malha Ferroviária, promovidas pelo DAEE e pelo Ministério Público Federal, já com liminares concedidas para a realização urgente dessas obras, sob pena de multa. A Comissão de Águas apurou que a Rumo recorreu dessas decisões e aguarda-se, em breve, decisões da Justiça.

A OAB São Carlos deverá intervir junto as esferas judiciais para maior conhecimento dos processos e formas de agilizar. Ao final a Comissão De Águas colocou-se a disposição dos Secretários e da Prefeitura como um todo na soma de esforços em busca das melhores soluções.

