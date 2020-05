O que muitos lojistas do comércio de rua queriam, o shopping conseguiu

Crédito: Divulgação

O Shopping Iguatemi de São Carlos ganhou na Justiça o direito de abertura das lojas no sistema delivery e drive-thru nas vésperas do Dia das Mães. A data é a segunda mais importante para os comerciantes depois do Natal.

A decisão da juíza Gabriela Muller Carioba Attanasio é do dia 5 de maio e abre possibilidade para que associações ligadas ao comércio de rua também impetrem com pedido de mandado de segurança solicitando ação semelhante.

No sistema drive-thru o cliente irá retirar o produto no estacionamento do shopping, sem sair do carro.

A juíza determina ainda que todas as medidas sanitárias deverão ser adotadas, como o uso de máscaras e luvas.

A Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano já foi notificada sobre a liminar. A assessoria do shopping informou que o sistemas delivery e drive-thru já estão em funcionamento.

Vale lembrar que recentemente a ACISC e o Sincomercio propuseram o funcionamento das lojas do comércio de rua nos mesmos moldes, mas a Ministério Público (MP) se colocou contra.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também