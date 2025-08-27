O Programa Alfabetiza Juntos altera data de formação docente em São Carlos

Prefeitura de São Carlos -

A alfabetização é considerada a base de todo o processo educativo, pois garante às crianças o acesso ao conhecimento, ao exercício pleno da cidadania e à construção de um futuro com mais oportunidades. Nos primeiros anos escolares, cada avanço na leitura e na escrita representa não apenas desenvolvimento acadêmico, mas também o fortalecimento da autonomia e da confiança dos estudantes.

Nesse contexto, o Programa Alfabetiza Juntos SP, que já apresenta resultados expressivos em todo o estado de São Paulo, tem sido fundamental para consolidar e ampliar os índices de aprendizagem. Em 2024, o programa conseguiu que 77% dos estudantes se tornassem leitores e promoveu formações que alcançaram mais de 80 mil profissionais da educação. Para 2025, a proposta é ainda mais abrangente: inclui professores do 1º ao 5º ano e gestores municipais, com foco tanto em Língua Portuguesa quanto em Matemática.

Em São Carlos, a iniciativa representa uma oportunidade de atualização pedagógica, troca de experiências e fortalecimento das práticas em sala de aula. A formação continuada, com carga horária de 96 horas, dividida entre encontros presenciais e atividades a distância, oferece suporte técnico e didático que contribui para a qualificação do ensino e, consequentemente, para a melhoria dos índices de alfabetização no município.

Alteração de datas

A Secretaria Municipal de Educação informou que houve uma alteração no calendário de formação previamente divulgado. Os encontros acontecerão nas seguintes datas:

27 de agosto – Professores das turmas do 3º, 4º e 5º ano .

28 de agosto – Professores do 1º e 2º ano.

Nesses dias, as turmas correspondentes serão dispensadas das aulas, garantindo que os docentes possam se dedicar integralmente à formação.

A Secretaria também solicita que as escolas comuniquem previamente as famílias sobre a dispensa, de forma clara e organizada, assegurando a participação de todos os professores no curso.

