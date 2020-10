O dia das crianças chegou mais cedo na UVS São Carlos Ambiental

Foi com muita alegria que neste último 08 de outubro a UVS São Carlos Ambiental realizou a ação para o dia das crianças no salão da Paróquia Santa Isabel, em São Carlos, presenteando com brinquedos e doces as crianças do Projeto Social Multidisciplinar de arte-arte-educação "O Uirapuru Mirim" (apoiado pela empresa desde 2019 e ofertado gratuitamente às crianças São Carlenses, que agora encontra-se temporariamente paralisado devido à pandemia pelo covid-19), mas que mesmo assim, e com todos os protocolos de segurança adequados, como uso de máscaras, álcool gel e distanciamento seguro, pôde levar esta alegria aos pequenos que passaram este ano em isolamento social. A entrega foi rápida, sem nenhuma atividade presencial ou consumo de alimentos no local, mas alimentou de contentamento os coraçõezinhos de todos que ali estiveram recebendo este carinho!

A Sra. Alessandra mãe da Milena Vitória, uma das crianças atendidas pelo projeto, fez questão de agradecer pelo presente e demonstrar sua gratidão pelo momento proporcionado as crianças.

No mesmo dia, também foi contemplada a Creche Divina Providência, localizada no mesmo local, ao lado da Diocese. Com doações espontâneas de brinquedos novos, comprados e doados pelos colaboradores da empresa, a entrega foi recebida pela Irmã Josefina do Carmo Anversa e pelo Padre Marcos Eduardo Coró, e contribuirá para o aumento e variedade do acervo da brinquedoteca da instituição, podendo ser usufruído de forma coletiva e segura pelas crianças, quando do retorno das aulas presenciais.

A iniciativa contou ainda com a parceria do Instituto Solví e apoio da Associação Irmãs Auxiliadoras Deias do Brasil.

Criança feliz é criança segura e brincante!"

