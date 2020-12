Nuvens carregadas se aproximam de São Carlos

Tempo fechado na região do shopping - Crédito: Whatssapp SCA - (16) 99633-6036

Leitores registraram a aproximação de nuvens carregadas se aproximando de São Carlos pela região norte.

Segundo o IPMET de Bauru, a condição de instabilidade continua sobre o estado de São Paulo, devido a presença de frente fria no oceano, entre o litoral paulista e do Rio de Janeiro, que mantém o céu nublado a parcialmente nublado e com áreas isoladas de chuvas, algumas acompanhadas por trovoadas. As temperaturas estarão com leve declínio.

Nuvens carregadas vistas da região do Embaré. Foto: Daniel Valboeno/Whatsapp SCA

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também