Nuvem de poeira encobre São Carlos

O tempo virou na tarde desta sexta-feira (3), em São Carlos. Por volta das 16h10, ventos fortes provocaram uma nuvem de poeira que avançou sobre a cidade. Poucos minutos começou a chover forte em alguns bairros da região norte e distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia.

Até o momento não há informações sobre alagamento ou interdições causadas pela chuva. Segundo relatos, semáforos estão inoperantes na avenida Francisco Pereira Lopes, perto do antigo Restaurante Casa Branca devido a explosão de um transformador na região do Parque do Kartódromo. Equipe do departamento de trânsito está a caminho do local.

Queda de árvores

Devido a chuva forte que veio acompanhada de fortes rajadas de vento na tarde desta sexta-feira (3), o Corpo de Bombeiros registrou até o momento a queda de quatro árvores no perímetro urbano e uma na rodovia SP-215 que está sendo atendida pela concessionária que administra o trecho. Uma árvore também caiu no cruzamento da avenida Integração com a rua Cesare Brigante, no começo da serrinha. Não há informações sobre alagamentos na cidade.

Uma casa foi destelhada no município de Ribeirão Bonito e a Defesa Civil está a caminho para atendimento da ocorrência.

