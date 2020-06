“Nunca mudar o olhar. Amar a companheira eternamente. Desde o primeiro dia”

Helena, Dênicker e Thaís: o casal homenageado no Especial Dia dos Namorados. União recheada com muito amor - Crédito: Marcos Escrivani

A frase extremamente romântica é do farmacêutico Dêniker Pereira Alves, 33 anos ao se referir a esposa, a vendedora Thaís Fernanda Finalli Alves, 29 anos. Pai de Helena, de apenas seis meses, residem na rua Joaquim Roda, no Cidade Aracy.

A família compõe a série “Especial Dia dos Namorados”, criada pelo São Carlos Agora para homenagear os eternos namorados, em uma data especial no calendário: o dia 12 de junho, sexta-feira.

Foram três anos de namoro, além de seis anos de união. Nestes nove anos, Dêniker garantiu que não é somente a data em questão que é lembrada pelo casal. “Comemoramos o primeiro dia de namoro, dia do casamento, nascimento da nossa princesa (Helena) e nossos aniversários. O 12 de junho é a ‘cereja no bolo’ já que o namoro nunca termina”.

Indagado pela reportagem o que faz com que o dia a dia seja revigorado com muita felicidade e paixão, Dêniker acredita que tem a receita ideal.

“Acredito que o principal é nunca mudar o olhar. Gratidão pelo que temos e amar a companheira desde o primeiro dia do namoro até o altar. Reviver o dia a dia e não deixar cair na mesmice. Não deixar que quatro paredes segure a gente e buscar sempre coisas novas”, filosofou o farmacêutico. “A Thaís é a mulher mais perfeita que poderia encontrar e imaginar. Amo muito ela”, completou.

PANDEMIA

Este ano a pandemia da Covid-19 fez com que a rotina da família mudasse literalmente. Dois meses de isolamento e Dêniker por trabalhar em uma farmácia, tem que ter trabalho para que não leve o novo coronavírus para casa.

“Como trabalho com público que necessita de medicamentos (via oral e injetáveis) tomo todas as medidas possíveis e imagináveis (protocolo de segurança). Uso máscara, luvas e álcool em gel. Quando termina o horário de trabalho, sigo para minha casa e antes de entrar, em um cômodo anexo tiro toda minha roupa, tomo banho e uso álcool em gel novamente. Toda a assepsia demora quase uma hora. De segunda a segunda. Tenho que ter esta responsabilidade para não levar para casa e contaminar minha esposa e filha”, afirmou.

DIA 12 PROMETE

“No aniversário dela (Thaís) eu fiz uma festa surpresa de aniversário, com chamadas de vídeos para os parentes que ajudaram a cantar parabéns”. Com este espírito, Dênicker ensaia um dia 12 de junho especial regado a muito chocolate e com a presença da pequena Helena.

“A pandemia traz muitas notícias ruins, mas tem um lado bom, pois todos passaram a valorizar ainda mais a família. E com este espírito e poder passar mais tempo em casa, o nosso Dia dos Namorados terá muitos sorrisos e carinhos. E algo especial”, finalizou Dêniker.

