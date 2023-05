Núcleo que incentiva mulheres na indústria, completa um ano em São Carlos

A celebração do primeiro aniversário do Núcleo Feminino foi marcada por um evento especial - Crédito: Divulgação

O Núcleo Feminino do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) – Diretoria Regional de São Carlos – celebrou seu primeiro aniversário em grande estilo: com bolo e champanhe no Dia da Indústria, celebrado na última quinta-feira, 25 de maio. A iniciativa, que busca fortalecer a presença das mulheres no setor industrial, vem ganhando destaque desde sua criação.

Fundado em março de 2022, o Núcleo Feminino do Ciesp realizou sua primeira reunião presencial em maio. A iniciativa visa criar um ambiente inclusivo e propício para que as mulheres atuem de forma ativa e protagonista na indústria. O objetivo é estimular o setor industrial, tradicionalmente dominado por homens, a ampliar, cada vez mais, a participação feminina em todas as suas áreas.

A celebração do primeiro aniversário do Núcleo Feminino foi marcada por um evento especial realizado no Ciesp. O encontro reuniu empresárias e profissionais do setor industrial, além de representantes de entidades parceiras e colaboradoras do Núcleo. A atmosfera era de entusiasmo e determinação em promover mudanças significativas.

Durante o evento, foram compartilhados os resultados do trabalho realizado ao longo do primeiro ano de atividades do Núcleo Feminino. Diversas ações foram realizadas, como oficinas, palestras, cursos de capacitação e rodas de conversa, abordando temas como liderança feminina, empoderamento e oportunidades de carreira na indústria.

“Começamos por uma pesquisa para saber a quantidade de mulheres que atuam nas indústrias de São Carlos, em um comparativo com o número de homens; fizemos parceria com o Senai para promover cursos, preferencialmente para mulheres, e foram abertas 80 vagas nos últimos seis meses; realizamos o curso de operadora de empilhadeira com dez mulheres, enfim, os trabalhos estão indo na linha de capacitar mulheres, promover cursos e prepará-las para ocupar lugares na indústria de São Carlos e região”, relatou Helena Regina Frasnelli Fernandes, presidente do Núcleo.

Em seu primeiro ano de existência, o Núcleo Feminino do Ciesp já alcançou resultados significativos, inspirando mulheres a ingressarem e se destacarem no campo da indústria. Para a vice-presidente do Núcleo, Teresinha de Faria Marcelino Pires Correa, as ações têm sido uma porta aberta para que as mulheres possam se qualificar, o que é importante não só para viabilizar a entrada delas na indústria, como também para melhorar a autoestima de cada uma.

“Notamos, nos cursos realizados, que são pessoas realmente envolvidas com o assunto, todas estavam muito interessadas, tanto que elas mesmo se mobilizaram para criar um curso sobre ISO 9000. E muitas delas já conseguiram um trabalho após o curso, por isso que dizemos - não esperem a oportunidades para se qualificar, se qualifiquem que a oportunidade vem”, ressaltou Teresinha.

O Núcleo tem sido fundamental para promover o diálogo e a troca de experiências entre mulheres que atuam na indústria. Essa rede de apoio é essencial para enfrentar os desafios e construir um futuro mais igualitário. Segundo a Diretoria, o grupo continuará a desempenhar seu papel na transformação do setor industrial em um ambiente mais inclusivo, conforme as habilidades das profissionais.

Leia Também