Novos professores iniciam trabalhos após recesso na rede municipal

Crédito: divulgação

Na última quinta-feira (10/7), a Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Educação, realizou um evento para dar as boas-vindas aos 53 professores aprovados em concurso público que passam a integrar efetivamente a Rede Municipal de Educação. A cerimônia contou com a presença do prefeito Netto Donato, do vice-prefeito Roselei Françoso e do secretário de Educação, Lucas Leão, que celebraram mais um avanço na valorização do serviço público e no fortalecimento da educação no município.

O secretário de Educação, Lucas Leão, destacou que os novos profissionais "começam após o recesso já com os alunos, para começar a desenvolver o trabalho e dar continuidade na efetivação do serviço público". Segundo ele, a demanda por profissionais é constante devido às diversas obras na área da educação.

O vice-prefeito Roselei Françoso relembrou o histórico de efetivações da atual administração. "Já passamos de 300 professores contratados. Foram 370 até janeiro e mais agora 53 que estamos consolidando nesta quinta-feira." Ele também anunciou novas projeções. "Teremos, em breve, a inauguração da escola (Cemei) Sílvio Padovan e outras sete escolas cadastradas junto ao governo federal. Isso deve gerar ainda neste semestre a efetivação de mais 30 professores."

Além disso, o vice-prefeito Roselei Françoso reforçou a importância da contratação efetiva para a estabilidade do corpo docente. "O professor tem uma relação de afetividade com os alunos. Quando temos o profissional efetivo, ele estreita as relações com os alunos e para nós, da Educação, também é um alívio, pois acabamos com aquela história de começar o ano sem professor".

A Secretaria de Educação também está empenhada na preparação de novos concursos públicos para ampliar o número de professores efetivos e reduzir a dependência de contratos temporários. "Professor temporário é extremamente importante, mas como o próprio nome diz, são temporários. Queremos garantir acesso, permanência e qualidade de aprendizagem", completou Roselei.

O prefeito Netto Donato celebrou o avanço e reafirmou o empenho da gestão. "Mais professores efetivos, mais professores para nossas crianças. Hoje são 53 professores que começam a fazer parte da rede municipal de ensino, e assim vamos acabando com esse problema de falta de professores", comemorou.

