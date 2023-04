Novos ônibus da empresa Rigras são expostos na praça do mercado municipal

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, e com o apoio da empresa Rigras Transporte, exibiu para a população alguns dos novos ônibus que entrarão em circulação na cidade na próxima semana. A atividade aconteceu na Praça Maria Aparecida Resitano, a popular Praça do Mercado Municipal, no final da manhã desta sexta-feira (28/04).

Durante o período de exposição, os munícipes puderam entrar nos veículos e conferir presencialmente a estrutura e recursos disponíveis. Todos os ônibus têm acessibilidade, ar condicionado, wifi e entradas USB para carregar celulares, entre outros acessórios.

Segundo o secretário municipal de Transporte e Trânsito, Cesinha Maragno, todos os detalhes já foram ajustados para o início da operação dos veículos Rigras, que começam suas atividades na próxima terça-feira (02/05). “Serão 45 ônibus novos neste momento e mais 30 ônibus da empresa Suzantur nesta transição, mas, até o final de maio, estaremos operando com 100% dos veículos da empresa Rigras. Estes novos ônibus são um pouco maiores e mais modernos que os convencionais e tenho certeza de que a população vai gostar e será bem assistida. É importante lembrar também que o usuário não terá transtorno nesta transição, pois o cartão e o sistema serão os mesmos que os atuais”, explica Cesinha.

O secretário municipal de Governo, Netto Donato, comemorou o fato de a Prefeitura ter conseguido finalizar a licitação do transporte coletivo, que se arrastava desde 2016, possibilitando melhorias aos passageiros. “Este era um problema antigo que mais uma vez houve a solução pelo governo Airton Garcia. O prefeito e todos os secretários estão contentes, pois foi um trabalho conjunto, e eu tenho certeza de que os benefícios para a população vão ser vistos. Antes, tínhamos uma questão jurídica contratual muito ruim de um contrato emergencial para operação do transporte coletivo e depois ficamos sem contrato, mas agora existe uma licitação concluída e um contrato vigente e que podemos e devemos cobrar o cumprimento. Além disso, será mantido o valor da tarifa e teremos uma ouvidoria muito atenta às reclamações dos usuários para melhorarmos o serviço a cada dia”, disse Netto.

Para o presidente da Câmara Municipal, vereador Marquinho Amaral, o início da operação com novos ônibus é uma data histórica para São Carlos. “Depois de quase uma década, em virtude de um processo licitatório complexo, estamos presenciando uma mudança significativa no transporte coletivo de São Carlos, com mais segurança e conforto para o usuário”.

Também estiveram presentes conferindo os novos ônibus os secretários municipais de Cidadania e Assistência Social, Rodolfo Ometto, de Comunicação, Leandro Severo, de Relações Legislativas e Institucionais, Fernando Carvalho, e de Segurança Pública e Defesa Social, Samir Gardini, o presidente da Câmara Municipal, vereador Marquinho Amaral, e os vereadores Bira, Malabim, Professora Neusa, Sérgio Rocha e Tiago Parelli.

