Novos ônibus da Rigras começam a circular pelas ruas de São Carlos

Ônibus da Sancetur - Crédito: reprodução

Os novos ônibus da empresa Rigras, vencedora do último processo licitatório do transporte público começaram a circular nesta terça-feira (2) pelas ruas de São Carlos. O portal de notícias São Carlos Agora recebeu reclamações de uma leitora sobre as condições do veículo que faz a linha Fagá/Shopping. Segundo a usuária, o veículo está sujo, todo riscado e com cacos de vidro espalhados pelo chão.

Segundo o secretário municipal de Transporte e Trânsito, Cesinha Maragno serão 45 ônibus novos neste momento e mais 30 ônibus da empresa Suzantur nesta transição, mas, até o final de maio, toda frota estará operando com 100% dos veículos da empresa Rigras. "Estes novos ônibus são um pouco maiores e mais modernos que os convencionais e tenho certeza de que a população vai gostar e será bem assistida. É importante lembrar também que o usuário não terá transtorno nesta transição, pois o cartão e o sistema serão os mesmos que os atuais”, explicou Cesinha.

A empresa Rigras venceu a Concorrência Pública Nº 01/2022, Processo Nº 8479/2020 com a proposta de R$ 6,50 por quilômetro rodado. O valor estimado da licitação foi de R$ 493.448.590,50, tendo em vista que o prazo de vigência da concessão é de 10 anos, podendo ser prorrogável por mais 10, e a receita anual estimada na operação do sistema de transporte coletivo do município é da ordem de R$ 49.344.859,05.

HISTÓRICO - O último processo licitatório foi realizado em 2004, quando a Athenas Paulista (RMC Administração e Participação AS) venceu o certame. Em 2014, uma liminar impediu a renovação do contrato entre a concessionária e a Prefeitura por mais 10 anos. A empresa ficou cerca de dois anos sem contrato. Em agosto de 2016, um contrato emergencial habilitou a empresa Suzantur (Transportadora Turística Suzano) a operar na cidade, enquanto a administração preparava um edital definitivo. O edital foi publicado em setembro de 2016 e revogado em outubro do mesmo ano por apontamentos do Tribunal de Contas do Estado. Um novo edital foi publicado em novembro, mas também foi suspenso. Em 5 de setembro de 2018 outro edital foi publicado e a abertura dos envelopes de documentação realizada, porém ao final da análise dos documentos nenhum dos licitantes foi habilitado e a licitação foi declarada fracassada. Em 19/01/2019 foi novamente publicada a Concorrência 08/2016 (essa concorrência teve 3 publicações, por isso no ultimo fracasso teve que iniciar do zero, novo processo, justificativa, audiências). Em 15/09/2020 e em 06/10/2020 foram realizadas as audiências públicas e agora em 01/02/2022 publicada a concorrência pública Nº 01/2022. No dia (01/09/22) a empresa Rigras Transportes foi declarada a vencedora do certame.

