Novos conselheiros do Comdema tomam posse em São Carlos

Na noite desta quinta-feira (22/01), o Auditório do Paço Municipal de São Carlos foi palco da cerimônia de posse dos novos integrantes do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema). O evento marcou o início do mandato 2026–2027 e foi conduzido pelo secretário municipal de Clima e Meio Ambiente e coordenador do Conselho, Júnior Zanquim.

Durante a cerimônia, Zanquim destacou a importância do Comdema como um espaço de participação social e de formulação de políticas públicas voltadas à área ambiental. Segundo ele, o fortalecimento do conselho é fundamental diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas e pela necessidade de desenvolvimento sustentável no município.

O Comdema passa a contar com 24 cadeiras, sendo 12 destinadas a representantes do poder público e outras 12 à sociedade civil. A nova composição reúne representantes de diversas secretarias municipais, como Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico, Justiça e Defesa Civil, além de instituições e entidades como a USP, a UFSCar, a Embrapa, a OAB, a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos (AEASC), entidades ambientalistas e associações de moradores.

De acordo com o secretário, essa diversidade de representações é essencial para que São Carlos avance nas pautas ambientais de forma integrada e participativa. “É importante fortalecer essas discussões dentro do Comdema, muito em razão das mudanças climáticas. O conselho é muito ativo e fundamental para que possamos discutir melhorias ambientais no município”, afirmou.

Júnior Zanquim também ressaltou que o desenvolvimento da cidade deve caminhar alinhado à sustentabilidade. “As pessoas precisam de emprego, precisam de conforto, mas também precisam de um meio ambiente equilibrado e saudável para que consigam desenvolver sua vida da melhor forma possível”, disse.

Por fim, o secretário reforçou que a administração municipal tem buscado conciliar crescimento econômico, inclusão social e preservação ambiental. “Um crescimento sempre voltado ao social, ao econômico, mas também pautado pelo meio ambiente. Essa é uma preocupação do governo Netto Donato, e o Comdema é parte essencial desse processo”, concluiu.

