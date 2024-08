Novo trecho da avenida Paulista será liberado a partir das 15h para tráfego de veículos

Novo trecho da Paulista será liberado nesta terça-feira -

A Prefeitura de São Carlos vai liberar na tarde desta terça-feira (27/08), por volta das 15h, o tráfego de veículos no novo trecho prolongado da avenida Paulista que teve a extensão pavimentada a partir do cruzamento com a rua Waldemar Ivo de Medeiros, no Jardim Gibertoni e foi interligada com a avenida Tancredo Neves, acessando a região do shopping, um investimento de R$ 2,2 milhões.

A nova via de tráfego recebeu sinalização horizontal e vertical de trânsito, implantada pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. O prolongamento da avenida Paulista passa a ter mão dupla de direção na região dos bairros Jardim Gibertoni e Paulista e oferece um novo acesso para a região da Vila Prado, no sentido centro/shopping e também para quem está descendo a avenida Tancredo Neves que poderá acessar a região do SESC e o centro da cidade pela avenida Paulista, no sentido avenida Tancredo Neves/Rua 13 de Maio. No total foram executados entre pavimentação e recapeamento 10 mil metros quadrados.

A interligação visa oferecer maior fluidez do tráfego no horário de pico que hoje tem o controle por conjunto semafórico no cruzamento das avenidas José Pereira Lopes com Tancredo Neves.

As obras do Jardim Paulista e do Jardim Gibertoni fazem parte do Programa Nossa Rua, uma parceria da Prefeitura de São Carlos com o Governo do Estado de São Paulo para a realização de obras de pavimentação, drenagem e recapeamento asfáltico, um investimento total de R$ 19.631.858,02 sendo R$ 12.000.000,00 com recursos do munícipio e R$ 7.500.000,00 com repasse do Estado, que também já finalizou a cobertura asfáltica de seis importantes vias da cidade.

