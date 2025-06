Novo semáforo entra em operação no centro

Novo semáforo instalado na esquina da Alexandrina com Raimundo Correa - Crédito: Lourival Izaque

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana de São Carlos informou que, a partir das 12h desta quinta-feira (26), entra em operação o novo conjunto semafórico instalado no cruzamento das ruas Dona Alexandrina e Raimundo Corrêa. A intervenção visa melhorar a segurança e a fluidez do tráfego no local, especialmente nos horários de pico.

De acordo com a pasta, a implantação do semáforo faz parte das ações de modernização do sistema semafórico da cidade, com foco na redução de conflitos viários e na proteção de pedestres e ciclistas. O cruzamento apresentava alto volume de tráfego e dificuldades para travessia segura de pedestres, o que motivou a realização de estudos técnicos de engenharia de tráfego e análise de dados operacionais para a decisão.

Nos primeiros dias de operação, agentes de trânsito estarão no local para orientar condutores e garantir uma adaptação segura ao novo controle semafórico. A Secretaria de Mobilidade Urbana solicita atenção redobrada à nova sinalização e reforça que esta ação integra um conjunto de intervenções para tornar a mobilidade mais segura e eficiente na área central de São Carlos.

