sexta, 19 de dezembro de 2025
Cidade

Novo semáforo começa a funcionar no cruzamento da Alfredo Maffei com Rui Barbosa

19 Dez 2025 - 16h53Por Jessica Carvalho R
Entrou em operação nesta sexta-feira (19) o novo conjunto semafórico instalado no cruzamento da Avenida Comendador Alfredo Maffei com a Rua Rui Barbosa, em São Carlos. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana.

O equipamento passa a ordenar o fluxo de veículos e pedestres em um dos pontos considerados mais críticos da malha viária do município, marcado pelo alto volume de tráfego e por recorrentes conflitos de circulação. A implantação do semáforo tem como principal objetivo ampliar a segurança viária, organizar os movimentos no cruzamento e melhorar a fluidez do trânsito, contribuindo para a redução de situações de risco.

Nas primeiras horas de funcionamento, equipes técnicas da secretaria acompanham a operação do sistema para realizar eventuais ajustes nos tempos e nas fases semafóricas, adequando o funcionamento às condições reais do tráfego no local.

A orientação é para que motoristas e pedestres redobrem a atenção à nova sinalização e respeitem as indicações do semáforo, especialmente durante o período de adaptação.

